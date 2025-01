Milan, infortunio pesante: salta la Supercoppa e torna in Italia

Subito una pessima notizia per Sergio Conceicao diventato da qualche giorno il nuovo allenatore del Milan che ha perso per infortunio un calciatore chiave.

Non sembrano andare nel verso giusto i piani del nuovo tecnico portoghese arrivato sulla panchina del club rossonero che si prepara alle prossime e importanti sfide dove ci sarà da giocare già in queste ore a Ryad in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana per il Milan che ha perso per infortunio un altro calciatore.

In queste ore è stato confermato che un altro calciatore del Milan si è infortunato e che quindi non potrà partecipare alla prossima competizione che i rossoneri giocheranno con il primo trofeo stagionale della Supercoppa Italiana. Non inizia per niente bene per il nuovo allenatore perché Conceicao ora è chiamato ad invertire il trend di risultati ma c’è il rischio che si possano complicare le cose.

In questo momento non ci sono novità inerenti a quello che può essere il recupero di un calciatore del Milan che si è infortunato e sicuramente salterà la Supercoppa Italiana dove il club rossonero cerca riscatto e magari di ottenere una vittoria per un trofeo stagionale che può essere la svolta.

Infortuni Milan: brutte notizie per Conceicao

Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un giocatore del Milan infortunato che è costretto a restare ai box per diverso tempo ora e che quindi non sarà a disposizione per la prossima partita di Supercoppa Italiana che vale tanto per il club rossonero.

Il Milan scenderà in campo con la Juventus nella semifinale di Supercoppa e poi giocherà la Finale con una tra Atalanta e Inter che sia per il 3 posto o per il 1. Ora però c’è la notizia pessima per mister Sergio Conceicao che in vista della prossima partita non potrà contare su Rafael Leao che andrà sicuramente in tribuna per la prima partita e rischia di saltare anche quella del 6 gennaio.

Leao si è infortunato e ora si aspetta per il suo recupero mentre ci sono leggere buone notizie per Christian Pulisic e Yunus Musah che sono tornati nella lista dei convocati ma ancora non è certo che potranno essere utilizzati da subito per il tecnico che ora dovrà inventarsi una prima formazione senza Leao infortunato.