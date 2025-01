Cristiano Ronaldo torna subito in Europa: accordo chiuso

Nonostante ne abbia parlato sempre bene, Cristiano Ronaldo sembrerebbe essere in procinto di lasciare il calcio saudita per tornare in Europa.

Stando alle ultime notizie, infatti, il 5 volte Pallone d’Oro starebbe spingendo per tornare le Vecchio Continente perché desideroso di vivere l’ultima grande avventura della sua carriera. Non ha mai nascosto di trovarsi benissimo in Arabia Saudita ed all’Al-Nassr, ma CR7 quando si mette in testa una cosa difficilmente si riesce a fargli cambiare idea, a meno che non lo si accontenti.

E questo dovrebbe (e potrebbe) essere il caso, anche se da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, visto che sarebbero tante, se non addirittura troppe, le condizioni da dover prendere in considerazione, visto che a muoversi non sarebbe un calciatore, ma una vera e propria azienda.

Ronaldo torna a giocare in Europa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cristiano Ronaldo, che a sorpresa potrebbe essere lontano dall’Al-Nassr già a partire da questa sessione di calciomercato. CR7 starebbe infatti spingendo per tornare a giocare in Europa, con il suo agente, Jorge Mendes, che si starebbe muovendo su questo fronte per cercare di accontentare le richieste del proprio assistito.

E pensare che nel corso degli ultimi Global Soccer Awards il fenomeno di Funchal aveva parlato un gran bene dell’Arabia Saudita e del suo calcio: non è che n’è già pentito? La risposta è no. Semplicemente in Cristiano Ronaldo è salita la voglia di essere per l’ultima volta decisivo nel calcio che conta, e sembrerebbe esserci una squadra, anche di un certo livello, addirittura disposta a dargli quest’opportunità, nonostante stiamo comunque parlando di un giocatore di oramai 39 anni, che da due e mezzo non gioca più in Europa.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Paris Saint Germain starebbe seriamente valutando la possibilità di ingaggiare Cristiano Ronaldo in questo calciomercato. Discorso ancora in via di evoluzione, ma è forse meglio seguire l’evolversi di questa faccenda.

Ronaldo torna in Europa: giocherà da protagonista la Champions

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere a sorpresa di nuovo in Europa. Il portoghese starebbe spingendo per vivere l’ultima grande esperienza della sua carriera nel Vecchio Continente, con il Paris Saint Germain che sembrerebbe essere la squadra disposta a concedergli quest’opportunità.

Ovvio, quest’affare ha più rischi che sicurezze a questo punto, considerato il fatto che oggi stiamo comunque parlando di un giocatore di 39 anni, ma dietro l’eventuale sì di Al-Khelaifi ci sarebbero tante motivazioni, non solo sportive, ma anche e forse soprattutto commerciali. Al momento, comunque, ancora nessuna conferma né novità concreta sarebbe arrivata in merito, ma l’impressione è che da qui a qualche giorno qualcosa potrebbe uscire fuori, con la Champions che aspetta il suo miglior marcatore di sempre. Staremo a vedere.