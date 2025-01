Addio Genoa: Balotelli resta in Serie A, svelato il nuovo club

Nuova esperienza in Italia per Balotelli che è pronto a lasciare il Genoa per restare in Serie A. Ecco tutti i dettagli riguardo il possibile colpo in attacco.

L’eslcusione dai convocati di Balotelli, che non sarà presente all’Olimpico per la sfida Roma-Genoa, ha confermato le voci relative al possibile addio dell’attaccante in questo mercato di gennaio.

C’è un’altra società italiana pronta a chiudere l’affare e prendere l’attaccante, che nella sua esperienza in rossoblù ha trovato veramente poco spazio. Le aspettative erano altre ma il cambio d’allenatore e l’arrivo di Vieira hanno stravolto il destino di Supermario che adesso si sta guardando intorno per tornare protagonista in un altro club italiano.

La decisione di Patrick Vieira, di non convocare Balotelli, ha fatto storcere all’attaccante che adessso ha iniziato a pensare ad un futuro lontano da Genova.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il giocatore non ha preso bene l’esclusione ed ha chiamato subito il suo agente che in settimana è stato a colloquio con la dirigenza rossoblù.

Mancano ancora due settimana alla fine del calciomercato, che può regalare delle sorprese sul fronte Balotelli che è pronto a lasciare il Genoa per andare in un altro club italiano.

Calciomercato Genoa: addio Balotelli?

L’assenza contro la Roma rischia di pesare nel rapporto fra Balotelli ed il Genoa.

Vieira ha dimostrato di non contare sull’attaccante che è pronto a fare le valigie e chiudere in anticipo la sua avventura con la maglia del grifone. Prima, però, vuole attendere una proposta da parte di un’altra società di Serie A.

Ecco perché il suo agente Enzo Raiola, negli ultimi giorni, è stato avvistato in città proprio per discutere del futuro di Balotelli al Genoa.

Come svelato da Repubblica, ci sarebbe stato un contatto con Galliani per favorire il ritorno a Monza di Mario Balotelli. L’interesse non è stato confermato, si tratta solo di un sondaggio fatto dall’entourage del giocatore.

Quale futuro per Mario Balotelli?

L’attaccante ha fatto sapere di voler proseguire la sua esperienza in Italia. Non intede accettare proposte dall’estero. Il Cruz Azul ci aveva provato, con un’offerta faraonica, ma il calciatore ha deciso di rifiutare anche per motivi personali.

Preferisce continuare in Serie A ed è per questo motivo che il suo agente sta sondando il terreno, per trovare una squadra italiana pronta a prendere Balotelli. Il Monza può essere una pretendente anche se Galliani, per il momento, non ha ancora aperto all’arrivo di Supermario.