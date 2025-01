Napoli, Dorgu sta firmando: doppia beffa per il club

Occhio alla scelta di Patrick Dorgu e del Lecce che è stato contattato in maniera decisa da grandi club in queste ore come Napoli, Manchester United e Juventus.

Si entra nel finale di calciomercato di gennaio e si accendono le trattative perché manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale che può regalare sorprese di ogni tipo. In questo momento uno dei grandi nomi di cui si parla da giorni è proprio quello del talento 20enne danese del Lecce. Su Dorgu si è accesa una vera asta tra grandi società che vorrebbero puntare su di lui anche subito.

In un primo momento il Lecce avrebbe dichiarato il giocatore incedibile a stagione in corso per provare a tenerlo con se ancora fino al termine della stagione visto che si trova in piena lotta salvezza. Poi si è iniziati a vacillare visto le grandi offerte che sono arrivate per Dorgu, ma ora può nuovamente cambiare tutto per quanto riguarda questa trattativa di mercato.

Calciomercato Napoli: confermato l’accordo su Dorgu

Al Napoli piace tanto Dorgu che è un calciatore per cui Antonio Conte stravede, ma non si è riusciti a raggiungere l’intesa per gennaio vista la volontà del Lecce di tenerlo per ottenere con lui la salvezza. Si è poi inserito il Manchester United che potrebbe aver cambiato le cose.

Perché il club inglese vuole prendere subito Dorgu visto che sta per vendere Garnacho proprio al Napoli e sembra ormai quasi obbligato per una questione di bilanci. Ma proprio il Man Utd potrebbe restare beffato in una maniera davvero clamorosa.

Il potente club inglese vive un momento difficile di classifica e risultati da anni e il prossimo rischia anche di restare senza Europa, che andrebbe a creare ancor di più un danno di immagine ed economico. Ecco che allora sembra sempre più sicuro che Dorgu resterà fino al termine della stagione al Lecce e che per l’estate abbia già un accordo totale con il Napoli, sia il giocatore che il club salentino.

Il Napoli potrebbe chiudere per Garnacho a gennaio e Dorgu in estate, andando quindi a scippare dalle mani del Manchester United due talenti.