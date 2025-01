Juventus, acquisto a sorpresa: sarà l’ultimo a firmare

Si lavora senza sosta in casa Juventus per le ultimissime ore di calciomercato che possono portare anche all’arrivo di un nuovo acquisto last minute.

Troppi i problemi accusati dal club bianconero allenato da Thiago Motta che ha avuto una serie infinita di infortuni e in particolar modo è il reparto difensivo che ha subito questo colpo duro considerando che ci sono stati dei momenti davvero difficili da dover affrontare.

Perché adesso dopo Bremer e Cabal, anche Savona e Kalulu si sono fatti male e staranno fuori a lungo. Un altro infortunio riguarda anche quello di Cambiaso che rischia diverse partite di stop. Una situazione surreale per la Juventus che si aiuterà col mercato.

Arrivati Alberto Costa e Renato Veiga, considerando che è andato via anche Danilo, la Juve prepara altri acquisti da fare in queste prossime ore e si è fatto il nome di Danso per la difesa, ma non sarà l’unico ad arrivare. Secondo le ultime notizie che arrivano pare che il club bianconero sia disposto a regalare all’allenatore un altro colpo in difesa.

Calcio mercato Juve: in arrivo l’ultimo acquisto in difesa

Ci siamo ormai per quello che può essere l’acquisto in prestito di Danso che si può sbloccare proprio in queste ore e successivamente la Juventus potrebbe anche pensare di puntare su un altro nome a sorpresa. Ci sono delle novità che riguardano le mosse di Giuntoli che sta pensando di prendere un altro giocatore.

Pare che proprio in queste ore si possa andare a definire un’affare molto importante in casa Juventus con il club che può andare a prendere un giocatore capace di dare il meglio di se sia nella posizione di centrale che di terzino nel reparto difensivo. L’obiettivo numero uno resta Hancko ed è da capire se si potrà anticipare l’operazione già in questi prossimi giorni finali di mercato di gennaio.

Ma attenzione anche a quello che può essere un altro nome a sorpresa che può arrivare alla Juventus con Giuntoli che cercherà di prendere fino alla fine almeno un altro difensore oltre a Danso che in queste ore potrebbe diventare il prossimo giocatore bianconero.

Si cerca di capire se si possa concludere l’affare proprio nelle ore finali con la Juve che pensa ad un altro giocatore in prestito da prendere considerando che è più facile chiudere in questo modo proprio nei momenti finali del mercato di gennaio.