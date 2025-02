Napoli beffato: Giuntoli lo porta alla Juventus, accordo per l’estate

Nuovo acquisto Juve: ultimissime notizie riguardo l’accordo per l’estate di Cristiano Giuntoli che, ancora una volta, vuole beffare la sua ex squadra, il Napoli.

In casa Juventus è già iniziata la programmazione in vista della prossima stagione. A prescindere dai risultati sportivi che la squadra otterà in questa seconda parte di campionato, è quasi scontata la permanenza in bianconero di Giuntoli

A rischiare maggiormente è Thiago Motta, che dovrà meritarsi la fiducia e la riconferma anche se per il dirigente bianconero non ci sono dubbi riguardo la permanenza in panchian dell’alleantore italiano brasiliano.

Ed è per questo motivo che, in questa sessione di mercato, Giuntoli ha iniziato a sondare il terreno anche per altri obiettivi in vista dell’estate. In particolar modo, c’è un giocatore che può essere soffiato al Napoli.

Rischio beffa per il Napoli: Giuntoli lo vuole alla Juventus

Non solo in campo ma anche fuori, Napoli e Juventus si danno battagli per un obiettivo di calciomercato.

Sarà molto importante l’esito del campionato e le scelte che gli azzurri faranno in vista della prossima stagione. Per il momento, infatti, De Laurentiis e Conte sono proeittati al presente con la squadra che, in questo momento della stagione, è in lotta per vincere il tricolore.

Intanto, dal mercato non sono arrivate buone notizie per Conte che ha dovuto rinunciare a Kvara e accontentarsi di Saint Maximin, che era il piano C degli azzurri.

La sorpresa vera e propria, però, riguarda il difensore centrale. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, ci sono stati dei contatti per portare alla Juventus Comuzzo che è il grande obiettivo del Napoli per questa sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato: su Comuzzo Juventus e Napoli

La giovane promessa della Fiorentina, considerato un vero e proprio crack del calcio italiano, è finito nel mirino di Napoli e Juventus. Gli azzurri vogliono chiudere subito, per anticipare la concorrenza, ma i viola per il momento hanno alzato il muro.

La richiesta di Commisso è di 40 milioni di euro. Giuntoli, intanto, a fari spenti sta lavorando in vista della prossima stagione. Il dirigente bianconero, come riportato da Sky Sport, è pronto a giocarsi la carta Fagioli per portare alla Juventus Comuzzo.

Il centrocampista, molto apprezzato dalla società viola, potrebbe essere la contropartita giusta per abbassare la parte cash. Dunque, non resta che attendere la fine di questo calciomercato con la Fiorentina che per Comuzzo ha già rifiutato una proposta da 35 milioni di euro da parte del Napoli. La sensazione è che questo duello di mercato sarà deciso la prossima estate.