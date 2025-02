Accordo con Osimhen: resta in Italia, al Napoli 75 mln

Blitz per Victor Osimhen. Napoli spalle al muro: la società di De Laurentiis lo cederà in Serie A per 75 milioni di euro.

Il futuro di Osimhen dipenderà solamento da Osimhen. E’ questo lo scenario che si prospetta con il Napoli che dovrà, in un modo o nell’altro, accettare la decisione del giocatore e del suo entourage che trattano anche con delle squadre italiane.

Il rischio sempre più elevato è che il club di Aurelio De Laurentiis possa favorire e rinforzare una diretta concorrente. E’ questa infatti l’opzione più concreta visto che il giocatore sta trattando anche con una big di Serie A, ecco quale.

Un intreccio di mercato che riguarda proprio il calciatore di proprietà del Napoli che sicuramente andrà via dal club azzurro nel corso della prossima stagione.

Dopo il ritorno dalla Turchia, Osimhen dovrà trovare un’altra sistemazione visto che non rientra nel progetto tecnico del Napoli.

Qual è la valutazione di Osimhen?

Per l’estero c’è una clausola da 75 milioni che, a sorpresa, potrebbe valere anche per alcune squadre italiane che hanno già mosso dei passi per prendere il calciatore a questo prezzo.

Napoli spalle al muro: la decisione di Osimhen

Si alimentano le voci relative al destino del calciatore nigeriano che è pronto a chiudere la sua esperienza in azzurro.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato il suo agente Calenda è a lavoro per trovare una destinazione adeguata al giocatore che attualmente si trova in Turchia.

Difficilmente resterà al Galatasaray, infatti nel corso della prossima stagione andrà via per giocare in un top club italiano o straniero.

La volontà del Napoli è cedere Osimhen in Premier League ma attenzione anche alla pista italiana.

Osimhen Juventus: nuove conferme, è il sogno di Giuntoli

E’ il giornalista, esperto di mercato, Nicolò Ceccarini a fare il punto della situazione riguardo l’affare che può portare alla Juventus Osimhen.

Il nigeriano, di proprietà del Napoli ed attualmente in prestito al Galatasaray, è l’obiettivo numero uno per l’attacco dei bianconeri che dovranno sostituire Dusan Vlahovic che andrà via sicuramente. L’affare non è sempice ma ci sono già stati dei passi grazie ai buoni rapporti tra l’attuale direttore della Juve Giuntoli e l’agente Calenda.

I prossimi mesi saranno decisivi, dunque, con la Juve che dovrà fare una scelta, visto che è sotto osservazione anche Kolo Muani, che ha avuto un impatto straordinario con il mondo juventino.