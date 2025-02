Non solo Kolo Muani: doppio colpo in entrata, le cifre

Si riaprono i contatti col Paris Saint-Germain per il colpo Kolo Muani a titolo definitivo. Ma non è l’unico colpo in casa Juventus.

I bianconeri si sono resi protagonisti di quello che può definirsi il “calciomercato di riparazione” per eccellenza, considerando che hanno letteralmente “riparato” tutto ciò che non era funzionato nei primi sei mesi. Solidità difensiva mostrata contro l’Inter, sulla quale spera di trovare continuità da qui in avanti e con la Champions League alle porte Thiago Motta, oltre a quanto di straordinario sta facendo davanti Kolo Muani.

Il francese si è reso protagonista, ancora, con un assist per Conceicao dopo due o tre giocate da fuoriclasse in area di rigore, prima di servire il compagno portoghese. E oltre a Randal Kolo Muani e la situazione che vuole risolvere in attacco in via del tutto definitiva, la Juventus pensa anche a ciò che ha “sistemato” solo temporaneamente in difesa, col grande doppio colpo alla fine di quest’annata.

Calciomercato Juventus: non solo Kolo Muani, doppio colpo

La Juve vorrà piazzare il doppio colpo a fine stagione, quando termineranno gli accordi per il prestito a titolo temporaneo dei suoi calciatori.

Più degli altri, c’è la situazione legata a Kolo Muani perché è il calciatore che ha avuto un impatto migliore tra gli altri calciatori arrivati alla Juventus, almeno fino a questo momento. Ma la Juve pare si sia convinta anche di un altro calciatore, che vuole prelevare dal Chelsea.

A riportare la notizia di calciomercato in casa Juventus è il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, che ha svelato le intenzioni da parte della Juventus sul colpo dal Chelsea, realizzabile attraverso i contatti che Giuntoli tenterà di aprire per capire a quali cifre poter chiudere per il centrale di difesa.

Kolo Muani e un difensore: la notizia sul futuro della Juve

Il calciomercato della Juventus, adesso, passa inevitabilmente per Kolo Muani. Il centravanti, da quando è arrivato in Serie A, ha trovato la bellezza di cinque gol e un assist in sole quattro partite disputate in Serie A. E bisogna considerare che la Juve, tra queste partite, ha affrontato sia Napoli che Inter, squadre che stanno dominando questo campionato. La Juventus si è sicuramente convinta su Kolo Muani, ma le cifre sono enormi per vederlo a titolo definitivo in bianconero. Diverse, le cifre invece per Veiga, centrale di difesa che la Juventus vorrebbe prendere definitivamente al Chelsea, cercando di bruciare le tappe. Si può chiudere per 15 milioni più bonus.

Il nuovo difensore della Juve: c’è anche l’alternativa Tah

Secondo la stessa fonte, la Juve sarebbe soddisfatta dall’operato fino a questo momento di chi è stato preso per sostituire l’infortunato Bremer. E che, per il prossimo anno, potrebbe rappresentare la valida alternativa proprio tra i centrali di difesa, tra Gatti e Bremer che occuperebbero ancora un posto da titolari. Veiga è il primo nome, occhio poi anche al partente Tah dal Bayer Leverkusen sul quale, il sacrificio, verrebbe fatto sull’ingaggio.