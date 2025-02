Saelemaekers, il rimpianto del Milan: la richiesta schock dei rossoneri alla Roma

Saelemaekers, che rimpianto per il Milan: la richiesta shock dei rossoneri alla Roma

Quando si parla di giocatori che possono fare la differenza, Alexis Saelemaekers è senza dubbio uno dei protagonisti di questa stagione, ma non solo. Il suo impatto alla Roma è stato decisivo, proprio come era accaduto lo scorso anno alla Bologna, dove si era fatto notare nella seconda parte di stagione.

L’esterno belga, che sembrava quasi essere relegato a una dimensione marginale nella sua carriera, ha saputo evolversi sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico e caratteriale. E con il suo gol contro il Monza, ha raggiunto il numero 5 in stagione, facendo già meglio delle sue passate annate dal punto di vista realizzativo, con ben 12 partite ancora da giocare.

Il suo gol ha aggiunto una freccia al suo arco e ha reso la sua annata ancora più positiva. Saelemaekers è finalmente quel giocatore che può cambiare le sorti di una partita e che ha trovato la sua dimensione ideale in una Roma che sta cercando di consolidarsi tra le big del campionato. La sua crescita è stata evidente sotto la guida di un tecnico che ha saputo valorizzarlo, e la sensazione è che stia per vivere il suo momento di gloria.

Il rimpianto del Milan e il valore sul mercato

Non si può fare a meno di riflettere su quanto Saelemaekers sia stato un vero e proprio rimpianto per il Milan. Il suo passaggio alla Roma, seppur in prestito, ha fatto emergere ancor di più ciò che il Milan ha perso lasciandolo partire. A Milano, infatti, l’esterno belga era sempre stato considerato un esubero dalla dirigenza, nonostante fosse molto apprezzato dall’allora tecnico Fonseca.

La sua voglia di restare e di giocare, anche senza garanzie di un posto da titolare, è stata un chiaro segno della sua dedizione. Tuttavia, la visione della dirigenza rossonera era ben diversa: Saelemaekers, pur avendo buone qualità, non era mai rientrato nei piani futuri della squadra. Con l’arrivo di nuovi nomi e l’incertezza sul suo impiego, il suo addio sembrava inevitabile.

Ma ora la situazione è cambiata. Dopo aver brillato con la Roma, il valore del belga è aumentato notevolmente, e il suo futuro potrebbe non essere così scontato. La sua crescita ha attirato l’attenzione anche dei dirigenti rossoneri, che, seppur avessero raggiunto un accordo verbale con i giallorossi su una valutazione di 8-10 milioni di euro, hanno alzato la richiesta a 25 milioni.

Una mossa che ha fatto storcere il naso alla Roma, pronta a negoziare. Il futuro di Saelemaekers potrebbe rivelarsi ancora incerto, ma il Milan, al momento, sembra essere disposto a puntare su un prezzo più alto per non lasciarsi sfuggire un giocatore che in fondo rappresenta una risorsa importante.

Il futuro di Saelemaekers: un punto di incontro tra Roma e Milan?

La trattativa tra Roma e Milan continua a essere in bilico. Il Milan chiede oltre 25 milioni di euro per Saelemaekers, ma la Roma non si dà per vinta e vorrebbe trovare un punto d’intesa, anche se molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla sua scelta futura.

L’ipotesi di una cifra intermedia, sui 20 milioni, potrebbe essere quella giusta per accontentare entrambe le parti. Ma il giocatore, ora che ha trovato spazio e continuità nella Roma, potrebbe essere più riluttante a un eventuale ritorno al Milan, dove la concorrenza potrebbe essere più alta.

In ogni caso, il valore di Saelemaekers è aumentato grazie alla sua evoluzione e al suo rendimento in giallorosso. E chissà, magari sarà proprio la Roma a riuscire a completare l’acquisto del belga, portando a termine quella che potrebbe essere una delle operazioni più interessanti della finestra di mercato. Ma, come sempre nel calcio, tutto dipenderà dalle mosse finali di ogni parte coinvolta.