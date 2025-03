Inter, che Champions League: ricavi da record, la cifra è pazzesca

Inter, una Champions League davvero positiva: i nerazzurri sono ai quarti ed i ricavi sono davvero da record

Un’altra impresa per l’Inter in Champions League. I nerazzurri hanno superato il Feyenoord e si sono qualificati per i quarti di finale, dove affronteranno il Bayern Monaco. Il 2-1 contro i campioni olandesi, firmato da Thuram e Calhanoglu, ha garantito alla squadra un accesso storico e un passo importante verso un obiettivo che va oltre il prestigio: i ricavi.

Grazie al raggiungimento di questo traguardo, l’Inter si avvicina a quota 100 milioni di euro da incassare solo dalla Champions League, un tesoretto che fa bene non solo alle casse del club, ma anche al progetto sportivo del futuro.

Il bottino dei nerazzurri in Europa: che cifre

L’Inter, con il suo passaggio ai quarti di finale, ha ottenuto una serie di risultati che vanno oltre il campo. Come riportato da Calcio&Finanza, l‘incasso totale per la stagione 2024/2025 toccherà quasi i 100 milioni di euro, una cifra che si avvicina a una vera e propria “pioggia di denaro” grazie alle diverse voci di guadagno provenienti dalla competizione europea.

Ma come sono distribuiti questi ricavi? La maggior parte deriva dai bonus e dalle varie voci stabilite dall’Uefa, ma l’Inter ha avuto anche dei premi legati alla posizione nella fase a gironi e ai risultati raggiunti. Scopriamo i dettagli di ogni entrata:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

18,62 milioni di euro; Posizione in classifica: 9,7 milioni di euro;

9,7 milioni di euro; Quota europea: 24,02 milioni di euro;

24,02 milioni di euro; Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

7,36 milioni di euro; Bonus risultati: 13,3 milioni di euro;

13,3 milioni di euro; Bonus 1°-8° posto: 2 milioni di euro;

2 milioni di euro; Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro;

11 milioni di euro; Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro;

Il totale dei ricavi raggiunge così la cifra di 98,5 milioni di euro, un risultato che conferma il valore economico e sportivo del cammino dell’Inter in questa Champions League. Questo denaro contribuirà non solo a rafforzare la squadra, ma anche a consolidare la sua posizione tra le élite del calcio europeo.

Un futuro più ricco per l’Inter grazie alla Champions League

Ma cosa significa questo per il club in ottica futura? Con questi introiti, l’Inter non solo ha una base solida per la stagione in corso, ma può pensare a rinforzare la rosa con nuovi acquisti di qualità, restando competitiva a livello nazionale e internazionale.

Inoltre, il fatto che i nerazzurri abbiano conquistato i quarti di finale rappresenta una grande vetrina per sponsorizzazioni e partnership commerciali, che potrebbero aumentare ulteriormente i ricavi del club. Il passaggio ai quarti non è solo un risultato sul piano sportivo, ma una conferma della crescita dell’Inter come club, pronto a sfruttare al massimo il suo potenziale in Champions League.

L’importanza di essere tra le prime otto d’Europa va ben oltre la gloria sportiva: è anche un segnale forte verso i tifosi, gli sponsor e gli investitori che vedono in questa Inter una squadra in grado di lottare per traguardi sempre più ambiziosi.

La strada verso la finale di Champions League è ancora lunga, ma con questi ricavi, l’Inter può guardare con maggiore serenità e ottimismo al futuro. E chissà, forse questo è solo l’inizio di una nuova era per il club nerazzurro, che potrebbe rivelarsi ancora più prospera e competitiva.

Intanto, i tifosi possono continuare a sognare, e il club può già pianificare i prossimi passi per cercare di fare ancora meglio nelle fasi successive della competizione. Raggiungere la semifinale e oltre potrebbe portare ad altri ricavi e, magari, ad un trofeo tanto ambito.