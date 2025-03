Il bomber si deve operare, ribaltone sul mercato della Juve

Il calciomercato della Juve è destinato a cambiare dopo la notizia dell’operazione del bomber: i contatti sono già stati avviati.

La Juve ha deciso di confermare la fiducia a Thiago Motta. Si andrà avanti ancora con l’ex tecnico di Bologna e Spezia, anche se saranno i prossimi risultati a stabilire se sarà alla guida dei bianconeri nella prossima stagione. Se la Juve non dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, considerata vitale dalla società, a giugno partirebbe un nuovo ‘repulisti’ che potrebbe coinvolgere anche altre figure oltre a Motta.

Di sicuro non arrivare quarti significherebbe dover pianificare il calciomercato estivo con un budget molto più ridotto. Per far quadrare i conti la dirigenza bianconera si ritroverebbe costretta a cedere almeno uno dei suoi pezzi pregiati: Dusan Vlahovic è ormai un separato in casa ed è il primo indiziato a partire (visti anche i 12 milioni di euro all’anno di ingaggio).

Occhio anche a Kenan Yildiz (valutato tra gli 80 e i 90 milioni) e Andrea Cambiaso, seguitissimo dal Manchester City che lo scorso gennaio era pronto a sborsare 60 milioni per portarlo alla corte di Guardiola. Ma non è tutto: l’operazione a cui dovrà sottoporsi uno dei principali bomber della Serie A va a interessare anche il mercato della Juve.

Il bomber si opera! Juve in allarme, cambia tutto

La Roma ha infatti perso Dybala per questo finale di stagione. La Joya ha infatti rimediato una lesione del tendine semitendinoso sinistro nel corso dell’ultimo match contro il Cagliari: insieme alla società l’argentino ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per recuperare a pieno dall’infortunio.

Dybala dovrebbe tornare in campo tra circa tre mesi. Tuttavia la Roma vuole cautelarsi, anche perché gli ultimi anni del giocatore sono stati costellati da infortuni: per questo i giallorossi hanno bussato alla porta della Juve per chiedere informazioni su Nico Gonzalez. Il connazionale di Dybala non sta certamente vivendo una stagione esaltante a Torino. La sua esperienza in bianconero è cominciata con un brutto infortunio nel match di Champions League a Lipsia: una volta rientrato in campo, però, l’ex viola è stato protagonista di prestazioni ben al di sotto delle aspettative.

In caso di offerte allettanti Giuntoli sarebbe già disposto a lasciarlo partire: i bianconeri hanno speso 38 milioni di euro per portarlo a Torino ma ora si accontenterebbero di una cifra un po’ più bassa (all’incirca sui 30 milioni). La Roma potrebbe rinunciare all’ulteriore rinnovo di contratto di Dybala e puntare su Nico Gonzalez: i contatti sono avviati.