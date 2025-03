Tegola Thuram, i tifosi dell’Inter non riescono a darsi pace

Il bomber francese lascia in apprensione i tifosi nerazzurri in vista del calciomercato estivo: ora l’addio di Thuram sapventa l’Inter

Non vi sono dubbi che sin dal suo arrivo a zero nel luglio 2023, Marcus Thuram abbia dimostrato coi fatti di essere indispensabile per l’Inter. La punta francese, classe ’97, è senza alcun dubbio ad oggi uno dei trascinatori della squadra di Simone Inzaghi.

Il tempo ha dimostrato quanto le capacità del figlio di Lilian – che nel luglio 2023 fu corteggiato pure dal Milan – siano notevoli. Sotto porta ma anche nell’assistere i compagni: un attaccante completo, moderno, in grado di fare reparto da solo e di affiancare con un rendimento da vero top player un altro campione come Lautaro Martinez.

In attesa di capire quali soddisfazioni il campo regalerà alla ‘Beneamata’, va ricordato come in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, il nome del nazionale francese possa tornare a far tremare i tifosi dell’Inter. C’è uno scenario che resta vivo per giugno 2025.

Inter, che mazzata: vogliono subito Thuram

La situazione legata intorno al nome di Marcus Thuram, in casa Inter, è potenzialmente pericolosa. Un giocatore a dir poco fondamentale per Simone Inzaghi che, nel breve periodo, potrebbe ritrovarsi a fare le valigie e a lasciare la Milano nerazzurra durante il calciomercato estivo.

Uno scenario già ventilato da tempo. E che vedrebbe un club su tutti pronto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere la firma dell’ex centravanti del Borussia Monchengladbach. Si tratta del PSG di Al-Khelaifi che da mesi sta sondando il terreno per l’approdo alla corte di Luis Enrique di un grande attaccante. Dopo l’addio a gennaio di Kolo Muani che potrebbe essere riscattato dalla Juventus, adesso i francesi intendono accelerare per quello che sarà il centravanti del futuro.

Proprio Thuram, che alle sirene della società campione di Francia potrebbe non resistere. L’Inter, d’altro canto, ora come ora non ha scelta. Perché nell’attuale contratto di Thuram – in scadenza il 30 giugno 2028 – è presente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Se la situazione dovesse rimanere quella presente, allora il centravanti potrebbe salutare senza lasciare alcuna scelta alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Si tratterebbe di una plusvalenza mostruosa, visto che due anni fa Thuram è approdato nella Milano nerazzurra a parametro zero. Negli ultimi tempi si è parlato di come l’Inter stia pensando di rinnovare il contratto di Thuram, adeguando l’ingaggio (attualmente guadagna 6 milioni a stagione) ed eliminando la clausola rescissoria.

Uno scenario, ad oggi, solo teorico. La potenza economica del PSG può finire per fare la differenza sia per l’Inter che per il figlio d’arte. In quella che rischia di essere la sua ultima stagione in maglia nerazzurra Thuram ha fino a questo momento collezionato 38 presenze tra campionato e coppe con 16 gol e 4 assist vincenti.