Lascia il Milan a zero per il Torino, il colpo lascia di stucco i tifosi

Addio al Milan a fine stagione e possibile approdo al Torino. Dopo il tentativo di gennaio, l’affare potrebbe concretizzarsi in estate

Ultime undici partite della stagione con le quali il Milan si gioca gli unici due obiettivi rimasti in un’annata che definire tormentata è quasi un eufemismo. I rossoneri devono conquistare la qualificazione europea con un piazzamento utile in campionato (il quarto posto Champions è distante sei punti) e proveranno a vincere la Coppa Italia nella quale affronteranno l’Inter, ad aprile, nel doppio Derby in semifinale.

A fine stagione si tireranno le somme e si capirà anzitutto chi sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. Conceicao ha ancora chance per salvare la panchina e annullare le indiscrezioni ormai quotidiane sul suo possibile sostituto con Allegri principale candidato a subentrargli. Nel frattempo, il Milan lavora anche alla nomina di un nuovo d.s. E’ una corsa a due ormai tra Paratici e Tare con la decisione finale attesa già prima della conclusione del campionato.

Dal possibile nuovo allenatore e dal futuro d.s. passerà l’allestimento del prossimo Milan del quale, certamente, non farà parte Luka Jovic. Le prossime settimane saranno le ultime dell’attaccante in serbo in rossonero prima dell’inevitabile addio in scadenza di contratto.

Dal Milan al Torino a parametro zero, l’attaccante può restare in Serie A

Con gli acquisti di Gimenez e Joao Felix nel mercato invernale, il Milan ha provato a cedere Jovic già a gennaio. Non sono mancate le richieste per l’attaccante. Dopo il no a proposte dalla Russia e dalla Turchia, ci hanno provato anche il Monaco e un club di Serie A, il Torino, alla ricerca di un attaccante che potesse rimpiazzare numericamente l’infortunato Zapata, out fino al termine della stagione.

Jovic ha rifiutato tutte le offerte ed è voluto restare al Milan. Con Gimenez e Abraham avanti nelle gerarchie del reparto offensivo rossonero, Conceicao, nel 2025, gli ha concesso quattro spezzoni di partita contro Juve, Parma, Bologna e Lazio, tutte partite nelle quali il serbo è entrato in campo nei minuti finali.

In estate, la pista Torino potrebbe tornare d’attualità per Jovic. Il suo collega in granata, Antonio Sanabria, lascerà infatti il Toro a scadenza di contratto. Il serbo potrebbe sostituirlo a parametro zero, completando il reparto offensivo con il rientrante Zapata e Adams. Un trasferimento in granata quello di Jovic che diventerebbe ulteriormente possibile soprattutto se il serbo dovesse abbassare il suo ingaggio che è di 2.5 milioni netti. Il serbo, comunque, continua ad avere un buon mercato e, oltre a club russi e turchi, dalla Spagna si sarebbe mosso anche il Villarreal.

Jovic, con tutta probabilità, non sarà l’unico attaccante che lascerà il Milan a fine stagione. Addio possibile in prestito per Camarda mentre Abraham è destinato a tornare alla Roma per fine prestito. Il Galatasaray, inoltre, dovrebbe riscattare Morata per 10 milioni di euro. Il Milan si è già messo sui possibili sostituti da affiancare a Santiago Gimenez. Si tratta di Lorenzo Lucca dell’Udinese e di Nikola Krstovic del Lecce. Per quest’ultimo, peraltro, c’è stato già un tentativo a gennaio (con un’offerta da 20+5 di bonus e permanenza a Lecce fino a fine stagione) respinto dal club salentino.