Inter incredula: tradimento ad un passo, si trasferisce alla rivale

I tifosi dell’Inter non riescono a crederci: pronto il clamoroso addio durante l’estate, sta per tradire il popolo nerazzurro

Una stagione fino a questo momento perfetta quella dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono ‘vivi’ su tutti i fronti. Da un lato lo Scudetto, con la lotta contro il Napoli di Conte che al momento sembra abbastanza dietro alla ‘Beneamata’.

Dall’altro la Coppa Italia – si avvicina l’imminente sfida al Milan, l’ennesimo derby – ma anche e soprattutto la Champions League. Il doppio impegno contro il Bayern Monaco, valido per i quarti di finale, potrebbe lanciare definitivamente i nerazzurri nell’elite del calcio europeo. Adesso, in attesa che termini la sosta per gli impegni delle nazionali e si torni effettivamente in campo, il pensiero è però monopolizzato dalla possibilità di programmare le prossime mosse in sede di calciomercato.

Indipendentemente da come si chiuderà questa stagione, in casa nerazzurra è attesa una vera e propria rivoluzione: tra entrate e uscite molto cambierà agli ordini di Simone Inzaghi. Si comincerà proprio dalle cessioni che serviranno sia a sfoltire la rosa che a concedere un tesoretto a Beppe Marotta, utile per i prossimi colpi. In tal senso, in ottica addii, è inevitabile pensare alla difesa.

Perché Stefan de Vrij, uno dei big tanto cari a Simone Inzaghi, potrebbe finire per non rinnovare il contratto con la ‘Beneamata’, in scadenza il prossimo 30 giugno. A centrocampo occhio a Frattesi e Asllani, due dei nomi maggiormente accostati alle uscite già lo scorso gennaio.

C’è un’altra potenziale operazione in uscita che, però, risulterebbe come un vero e proprio tradimento ai colori nerazzurri. Il big è infatti tentato dal salutare Milano per trasferirsi alla rivale dei campioni d’Italia in carica: può succedere davvero.

Firma gratis: Inter, futuro nella Capitale

Si è parlato già tanto di come il reparto avanzato nerazzurro sia pronto a cambiare totalmente volto durante i mesi estivi. Ed un nome in particolare, recentemente ripescato in campo da Inzaghi, sembrerebbe in pole position per salutare Milano.

Si parla ovviamente di Marko Arnautovic, bomber classe 1989 che vedrà scadere il contratto con la ‘Beneamata’ il prossimo 30 giugno. Il nazionale austriaco a Milano guadagna 3,5 milioni di euro a stagione: un’infinità se si pensa che, nelle gerarchie iniziali dello stesso Inzaghi, l’ex Bologna fosse destinato a partire come quarta scelta in attacco. Adesso, dunque, una volta cessato il contratto il 35enne di Vienna si accaserà altrove. A sorpresa in Serie A, nella Capitale.

Parrebbe poter essere la Roma la sua prossima tappa, forse l’ultima. Ancora in Serie A, ancora in Italia: Arnautovic può davvero finire per tradire clamorosamente l’Inter. In questa stagione, verosimilmente l’ultima in maglia nerazzurra, la punta ha segnato 5 gol con 1 assist in 19 presenze totali.