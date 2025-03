Reijnders via per 61 milioni più bonus, addio Milan: dove giocherà

Il centrocampista olandese può davvero dire addio al Milan al termine della stagione: offerta monstre dal top club

Tra campo e calciomercato proseguono le manovre del Milan che spera di chiudere nel migliore dei modi una stagione difficile prima di tuffarsi nella campagna acquisti che – inevitabilmente – regalerà l’ennesima rivoluzione estiva al popolo rossonero.

Chi in un’annata grigia, quasi nera, sta portando luce alla squadra rossonera è sicuramente Tijjani Reijnders. La crescita mostrata dal nazionale olandese è stata, fino a questo momento, impressionante. Il centrocampo del Milan non può più fare a meno dell’AZ Alkmaar che a suon di prestazioni da applausi ha spesso e volentieri salvato i rossoneri, mettendo in luce un talento cristallino. E a questo punto, era e rimane inevitabile, le grandi del calcio europeo hanno messo gli occhi proprio su di lui in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato.

Reijnders piace a tanti, sia per la gestione del pallone che per una propensione offensiva stupefacente: in quella che rischia di essere la sua ultima annata con il ‘Diavolo’ ha infatti messo a segno 13 reti, con 4 assist vincenti tra campionato e coppe e già 42 presenze complessive. A tal proposito delle tante squadre recentemente accostate al gioiello Orange una in particolare avrebbe in mente un’offerta praticamente irrinunciabile: a determinate condizioni la dirigenza di Via Aldo Rossi farebbe fatica a dire no.

Proposta indecente: il Milan saluta Reijnders

Tijjani Reijnders lontano dal Milan. Uno scenario che scuote i tifosi rossoneri, aggiungendo ulteriore ansia in vista del mercato estivo. Perché la tanto attesa rivoluzione alla rosa oggi in mano a Sergio Conceicao potrebbe partire proprio dagli addii: in primis da quello dell’olandese.

Il Manchester United, reduce dall’ennesima deludente annata, vuole tornare protagonista. Per farlo la dirigenza dell’Old Trafford farà di tutto per accontentare Amorim con colpi di spessore internazionale e grande qualità, in praticamente ogni reparto. Tra questi in primissimo piano vi è proprio Reijnders che ha tuttavia recentemente rinnovato il contratto con il club di Cardinale fino al 30 giugno 2030. Uno scenario però che resta in piedi quello dell’addio: anche perché gli inglesi rischiano di essere parecchio generosi col Milan pur di arrivare al cartellino di Reijnders.

61 milioni di euro, più bonus, per vedere l’olandese correrà sul prato dell’Old Trafford. Il Milan incasserebbe più del triplo di quanto speso nell’estate 2023. Numeri alla mano, un vero affare. Staremo a vedere alla fine quale sarà la posizione dei vertici rossoneri, intanto Reijnders continua a scaldare il cuore dei ‘Red Devils.’