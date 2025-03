Insigne rescinde e torna in Serie A, trasferimento a zero!

Svolta clamorosa per il futuro di Lorenzo Insigne, lascia Toronto per tornare in Serie A: tutti i dettagli

Lorenzo Insigne potrebbe tornare in Serie A da un momento all’altro. Quante volte abbiamo sentito o letto notizie riguardanti una possibile svolta nel futuro dell’ex capitano del Napoli negli ultimi anni? Dal suo approdo in MLS, in più occasioni l’ex numero 24 azzurro è stato accostato a varie squadre italiane, quasi in ogni finestra di mercato, considerando anche un adattamento piuttosto faticoso al ‘soccer’ nordamericano. Accostamenti che si sono rivelati superflui. Le cose però potrebbero adesso andare diversamente.

Stavolta nelle ultime indiscrezioni, provenienti dal Canada, ma non solo, sembrerebbe esserci qualcosa di molto più concreto. La scadenza naturale del contratto dell’ex numero 10 della Nazionale si sta infatti avvicinando. Ma tutto fa pensare che una soluzione per liberarsi a zero anche prima del giugno 2026 possa arrivare già nelle prossime settimane, per il bene di tutte le parti in causa.

A Toronto in molti sembrano essersi stancati di aspettare l’exploit del talento di Frattamaggiore. In tre stagioni Insigne ha infatti sicuramente fatto vedere giocate di alta qualità, e anche qualche gol di prestigio assoluto.

Nel complesso ha però deluso le aspettative, ed è anche per questo che potrebbe riuscire in queste settimane a trovare un accordo per liberarsi immediatamente a zero, tornando ufficialmente sul mercato con un unico obiettivo: trovare una nuova sistemazione in Italia.

Insigne può tornare in Serie A a parametro zero: due soluzioni per l’ex azzurro

Com’era prevedibile, in questi anni canadesi Insigne non ha mai nascosto la propria nostalgia per Napoli e per l’Italia più in generale. Una nostalgia che potrebbe portarlo a fare tutto il possibile per ritrovare una collocazione in Serie A, a costo di doversi accontentare di piazze meno ambiziose rispetto a quella napoletana, e di contratti ovviamente molto meno onerosi di quelli garantiti prima dal club azzurro, poi da quello canadese.

Su di lui, nonostante l’età che avanza (compirà 34 anni a giugno) è ancora forte, infatti, l’interesse non solo di club di medio-basso cabotaggio, ma anche di formazioni che competono stabilmente per un posto in Europa. Ed è proprio per questo che Insigne potrebbe essere disposto anche ad abbassare le proprie pretese economiche, pur di riuscire a tornare su palcoscenici che in questi anni gli sono mancati enormemente.

In particolar modo, ad aver messo nel mirino la situazione riguardante l’ex numero 24 del Napoli sarebbero stati due club in particolare: il Parma, ancora alle prese con una lotta per la permanenza in Serie A, e la Fiorentina.

Molto stimato da Palladino, Insigne potrebbe garantire alla squadra viola quel bagaglio di esperienza e di carisma che forse in questo momento manca per poter davvero rivaleggiare ad armi pari non solo per un posto in Conference o Europa League, ma anche quella Champions che, dalle parti di Firenze, resta un grandissimo sogno.

Per quanto riguarda il Parma, la situazione è invece diversa. La squadra emiliana, infatti, difficilmente potrebbe puntare su Insigne in caso di retrocessione. Molto dipenderà quindi dal risultato finale di questa stagione. Dovesse riuscire a conquistare la salvezza, potrebbe regalarsi in vista del prossimo anno un innesto come l’ex azzurro, pronto a diventare il trascinatore e la ‘chioccia’ dei tanti giovani talenti presenti nella rosa allenata oggi da Chivu.