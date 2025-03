Juventus: un altro grande ritorno, svelato il suo ruolo

Non solo in campo. La Juventus è pronta a cambiare anche in società: sono previste delle novità a partire dalla prossima stagione. Rischia grosso Cristiano Giuntoli.

Il dirigente bianconero è ai ferri corti con una parte della tifoseria che ha ormai mollato l’ex Napoli, che è stato protagonista di scelte sbagliate questa estate.

Anche John Elkann ha perso la fiducia di Giuntoli ed è per questo motivo che è pronto a commissariarlo chiamando in società un ex bandiera. Ecco tutti i dettagli.

Il club, dopo aver esonerato Thiago Motta, adesso si aspetta delle risposte da parte della squadra che in queste ultime giornate di campionato dovrà raggiungere l’obiettivo quarto posto.

Intanto, Scanavino e Ferrero molto presto avranno un nuovo summit con Elkann per programmare la prossima stagione. Rischia grosso Cristiano Giuntoli, che potrebbe pagare la scelta di aver affidato le chiavi del progetto tecnico a Thiago Motta.

La decisione del dirigente non s’è rivelata positiva e adesso il club è pronto a correre ai ripari. Circola, da Torino, una voce riguardo un altro grande ritorno alla Juventus, questa volta potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale.

Juventus: ritorno a sorpresa? Ecco le ultime notizie

Cantiere aperto in casa Juventus. Sono tutti sotto esame, soprattutto Cristiano Giuntoli che rischia di essere messo da parte in vista del futuro.

L’intenzione del club, infatti, non è chiudere il rapporto con l’ex Napoli ma affiancare al direttore una figura d’esperienza, riconosciuta dal popolo juventino.

Ecco perché prende sempre più corpo la possibilità di richiamare in società una vecchia badiera. Del Piero resta il sogno dei tifosi anche se ad oggi non ci sono stati dei contatti seri.

La possibilità più concreta è Giorgio Chiellini che già fa parte dell’organigramma bianconero. Una promozione dell’ex capitano potrebbe avere degli impatti anche sulle scelte del futuro a partire proprio dal nuovo allenatore.

Intanto, da Torino circolare una voce che riguarda il ritorno alla Juventus di Platini che è stato assolto da ogni accusa riguardo il processo che l’ha visto protagonista negli ultimi anni.

Platini torna alla Juventus?

Come sottolineato da calciomercato.com, un ruolo da presidente della Juventus per Platini sarebbe perfetto anche in ambito istituzionale. La figura dell’ex numero uno della Uefa è riconosciuta in tutto il mondo ed inoltre il carisma e la determinazione del francese può essere decisiva anche per la costruzione del nuovo gruppo che dovrà rappresentare il futuro del club bianconero. Adesso non resta che attendere la scelta finale da parte di Elkann che dovrà confrontarsi con i suoi più stretti collaboratori e poi decidere cosa fare anche riguardo la permanenza o meno di Giuntoli che per restare al timone potrebbe essere affiancato da un altro uomo di campo.