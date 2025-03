Sgarbo alla Roma, il Milan ha deciso: si infiamma il mercato

Novità di mercato che riguardano Milan e Roma. I rossoneri, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, sono pronti a beffare i giallorossi: ecco in che modo.

Indiscrezione riguardo la scelta della società che la prossima stagione cambierà tanto, sotto il profilo tecnico. Sia Roma che Milan, infatti, saranno protagoniste di un’altra rivoluzione, visto che è previsto l’arrivo di un altro allenatore.

Intanto, i due club stanno già ragionando riguardo le prossime mosse di mercato. Ed una di queste potrebbe essere fatale: ecco le ultimissime riguardo la decisione del Milan che è pronta a beffare la Roma.

Oggi Ranieri in conferenza stampa ha smentito i contatti con Gasperini che, dunque, non sarà il nuovo allenatore della Roma. Cresce la curiosità dei tifosi attorno al nome del prossimo mister, che dovrà gestire una situazione assai particolare.

Intanto, sul mercato si muove qualcosa con la società che dovrà sistemare l’organico a disposizione del prossimo mister. Ci sono una serie di situazioni abbastanza importanti da risolvere, una di queste riguarda anche il Milan che può inserirsi nell’affare e beffare la Roma.

Calciomercato Roma: sorpresa da Milano, sta succedendo davvero

Il colpo estivo da parte dei giallorossi ha reso al di sopra delle aspettative di tutto. Ecco perchè adesso sul ragazzo si accendono i riflettori con delle nuove società che sono pronte ad aggiungere alla lista delle pretendenti.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan si trova davanti ad una futura plusvalenza visto che i due prestiti a Bologna e Roma hanno rivalutato Saelemaekers che adesso può finire in Premier League.

Una beffa enorme per la Roma, che sperava tanto di trattenere il belga ma la valutazione dell’esterno è cresciuta tanta. Altre squadre sono pronte a beffare i giallorossi grazie al placet del Milan che rivenderà Saelemaekers al miglior offerente.

Novità sul futuro di Saelemaekers

Alexis Saelemaekers tornerà a fine stagione al Milan che è pronto a cedere il calciatore, che non rientra nei piani dei rossoneri.

Nonostante una buona stagione disputata nella Capitale, con 6 gol e 3 assist all’attivo, adesso il belga classe 1999 potrebbe partire a titolo definitivo.

Non andrà a buon fine lo scambio con Tammy Abraham, che non sarà riscattato dalla Roma. Ecco perché per Saelemaekers si aprono altre strade: dalla Premier è vivo l’interesse di Leicester, West Ham e Nottingham Forest che sono pronte e a trattare il calciatore.

Per i giallorossi nessuna preferenza da parte del Milan, che venderà Saelemaekers a chi porterà più soldi nelle casse rossonere.