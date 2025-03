Atalanta, è l’erede di Gasperini: si è proposto

Si continua a parlare tanto di quello che può essere il futuro di Gian Piero Gasperini pronto a lasciare l’Atalanta per allenare un altro club in Italia.

Dopo ben 9 anni sulla panchina bergamasca e dopo tanti successi ottenuti insieme con lo straordinario traguardo dell’Europa League vinta, ora l’Atalanta guarda al futuro in maniera diversa e riflette su quello che può accadere post Gasperini, considerando che l’allenatore pare abbia deciso definitivamente di lasciare la società per trovare fortune altrove con una nuova sfida.

Di conseguenza la stessa Atalanta dovrà trovare un nuovo allenatore ed è già partito il casting che porterà ad una scelta finale per la panchina del club bergamasco. In questo momento sono diversi i nomi valutati dalla società che pare abbia intenzione di pescare su un tecnico che conosce già il campionato italiano e che abbia la giusta esperienza per il futuro. Tra le varie scelte c’è anche qualche nome a sorpresa ma l’intenzione del club è quella di provare a dare continuità al progetto con un profilo simile a quello di Gasperini.

Nuovo allenatore Atalanta: è l’erede scelto di Gasperini

Tra i vari nomi spunta quello di un profilo giovane e che conosce molto bene proprio lo stesso Gasperini. Ecco che allora può arrivare una svolta a sorpresa da un momento all’altro considerando che c’è la concreta possibilità di andare a puntare tutto su quello che può essere l’erede naturale dell’attuale tecnico.

Vengono fuori delle nuove dichiarazioni che possono essere interpretate anche come un indizio importante per il futuro perché in questo momento c’è una lunga lista di allenatori che sono sott’osservazione per capire chi possa essere il prossimo allenatore dell’Atalanta con l’addio di Gasperini.

Ci sono delle novità importanti che arrivano e riguardano proprio la scelta del club che può pensare di ribaltare la situazione in vista del futuro, dando dopo 9 anni di Gasperini ancora continuità al progetto lavorando sulla stessa onda bene o male. Per questo motivo che tra i profili valutati c’è anche quello del giovane Raffaele Palladino, che considera Gasp proprio un suo maestro e fa del suo gioco la base per ciò che sta mettendo in mostra da anni, prima al Monza e oggi alla Fiorentina.

Palladino ha elogiato il lavoro di Gasperini e dell’Atalanta, spiegando come lui stesso con la Fiorentina stia lavorando proprio seguendo quel modello e mettendoci come sempre del suo. I risultati da diversi anni gli stanno dando ragione e per il futuro occhio anche all’Atalanta.