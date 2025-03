Inter, allarme infortuni: salta il piano di Inzaghi

Ci sono delle brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà affrontare ora diverse partite importanti nel finale di stagione ma ora si complicano i piani.

Si entra nel vivo del rush finale di stagione per i nerazzurri che sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali importanti e c’è il sogno triplete tra i tifosi, ma anche la squadra ci crede perché ora bisognerà affrontare al meglio le prossime sfide che possono segnare una svolta storica per l’Inter che comunque ha diversi problemi da affrontare, ora è tutto nelle mani di Simone Inzaghi.

E’ un momento delicato questo per il club nerazzurro perché di fronte c’è un calendario complicato con grandi sfide che segneranno il destino della squadra di Simone Inzaghi che è in piena corsa per lo scudetto in Serie A, la Coppa Italia dove avrà di fronte i rivali cugini del Milan in semifinale e il sogno Champions League con ai quarti di finale il Bayern Monaco in una doppia sfida incandescente.

Infortuni Inter, problemi per Simone Inzaghi: cambia il piano

Attenzione a quello che può accadere ora da un momento all’altro perché ci sono delle novità molto importanti che arrivano che riguardano proprio le scelte che dovrà fare Simone Inzaghi perché gli infortuni in casa Inter continuano ad accumularsi e creare problemi nelle scelte anche dello stesso allenatore che deve correre ai ripari in qualsiasi modo.

Le prossime ore saranno indicative per capire come si andrà avanti perché arrivano sfide molto importanti per l’Inter che nel giro di una settimana dovrà affrontare Milan (andata semifinale di Coppa Italia) il Parma (31esima giornate di Serie A) e il Bayern Monaco (andata quarti di finale di Champions League). Tutte sfide complicate e decisive per il cammino dei nerazzurri che in questa stagione vogliono arrivare fino in fondo per provare a vincere tutto.

Ma si complicano i piani di Simone Inzaghi come riportato da SportMediaset, perché l’allenatore dei nerazzurri dovrà fare a meno di giocatori importanti a causa di quelli che sono gli infortuni che stanno tormentando l’Inter che non potrà contare su alcuni giocatori molto importanti come Lautaro Martinez, Dumfries e forse De Vrij. Da valutare anche le condizioni di Frattesi, Arnautovic, Dimarco, Darmian e Taremi che non sono al meglio e ora potrebbe avere le scelte contate l’allenatore con un turnover quasi impossibile da fare a livello numerico.