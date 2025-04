Bomba Conte alla Juve: torna e ha già scelto il primo colpo

Antonio Conte e la Juventus, il matrimonio può concretizzarsi a breve: il tecnico ha già detto sì e indicato il primo colpo sul mercato

Il futuro di Antonio Conte è sempre un rebus, ancor di più dopo le dichiarazioni, pre e post gara con il Milan, rilasciate a DAZN dallo stesso tecnico e da Manna. Molto concentrati sul presente, i due artefici della rinascita del Napoli al momento vogliono rinviare ogni discorso su quello che accadrà. La sensazione sempre più forte,soprattutto in alcuni ambienti, è però che in cuor suo Antonio abbia già scelto, e che le strade tra lui e il Napoli siano destinate a separarsi presto.

Perché, in fin dei conti, al cuor non si comanda, e Conte sa bene che certe possibilità non può in alcun modo lasciarsele sfuggire. Accostato con insistenza al Milan, lì dove sta per accasarsi quel Paratici che avrebbe fortemente voluto tornare a lavorare con l’allenatore salentino, in realtà l’attuale tecnico del Napoli avrebbe ben altri piani in mente.

La sirena che maggiormente lo attrae, e che potrebbe portarlo lontano da quella Partenope che pure, in qualche modo, si è presa un piccolo pezzo del suo cuore, è solo la solita, ammaliante, Vecchia Signora. Alla Juventus Conte non riesce proprio a resistere, e a quanto pare avrebbe già dato il via libera per un ritorno che avrebbe del clamoroso, e che sarebbe già impreziosito dal primo nome sulla sua personale lista degli acquisti.

Futuro Conte, addio Napoli: il tecnico va alla Juventus e mette nel mirino il primo colpo

Se è vero che c’è del sentimento tra Conte e la Juventus e che, in qualche modo, tornare a Torino per il tecnico significherebbe tornare a casa (in tutti i sensi), è altrettanto vero che l’allenatore sa bene quanto difficile possa essere in questo momento sedersi sulla panchina bianconera. Per accettare questa nuova avventura, avrebbe quindi già posto alcune condizioni.

Secondo quanto riferito dalla stampa straniera, in particolare da Fichajes.net, non è tanto dell’ingaggio che il tecnico vorrebbe discutere con il club bianconero, bensì del mercato, consapevole che, dopo il flop totale della campagna acquisti della stagione in corso, la Juve non può più sbagliare.

Serve acquistare bene, e acquistare calciatori che siano utili alle sue idee di calcio. Giocatori importanti come Dodi Lukébakio, primo nome sul suo personale taccuino. L’ala belga del Siviglia sembrerebbe infatti averlo stregato, al punto da volerlo a prescindere dalla squadra che allenerà, sia essa la Juve, il Milan o ancora il Napoli.

In una stagione difficile per il Siviglia, l’attaccante belga, classe 1997, è riuscito infatti comunque a mettere in mostra buona parte del suo potenziale, e avrebbe in questo modo attirato le attenzioni non solo dei più grandi club europei, ma anche dei migliori tecnici, compreso l’allenatore salentino.

E se è vero che trattare con il Siviglia non sarà semplicissimo, è altrettanto vero che, tra tutti i nomi che Conte avrebbe potuto fare, Lukebakio non è certo uno dei più irraggiungibili. Probabilmente con una trentina di milioni Giuntoli potrebbe infatti riuscire a strapparlo al club andaluso, regalando a quel punto a Conte il primo nome del suo nuovo corso juventino. Un corso che, come da tradizione, tutti a Torino sognano nuovamente vincente.