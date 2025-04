Juventus, lite con Giuntoli: sarà cacciato anche lui

Terremoto in casa Juventus dopo l’esonero di Thiago Motta e adesso potrebbero cadere altre teste in vista del futuro perché c’è la volontà della società di cambiare.

Una stagione totalmente da dimenticare quella della Juventus che non si aspettava di vivere questa situazione e ora ci sono delle notizie in merito a quello che può accadere in vista della prossima stagione. Perché in estate ci sarà sicuramente una rivoluzione che continuerà con altri che possono pagare e occhio a ciò che può accadere per Cristiano Giuntoli.

Momento decisivo in vista del futuro per il club bianconero perché in questo momento bisognerà terminare al meglio la stagione per non affondare in un’annata fallimentare che rischierebbe di far saltare tutto. Attenzione però alle ultime vicende di casa Juve.

Possibile svolta che può cambiare il futuro del club bianconero perché ci sono degli aggiornamenti da dover dare in casa Juventus con Cristiano Giuntoli che ora dovrà dare dei segnali importanti per il futuro. In questo momento la società sta attraversando un periodo difficile e dopo l’esonero di Thiago Motta non sono finite le tensioni interne.

Juventus, caso Giuntoli: può essere cacciato

Da tempo si parla di quello che può essere il futuro di Cristiano Giuntoli che rischia di essere fatto fuori dalla Juventus per il futuro perché al termine della stagione anche l’attuale direttore sportivo può essere accompagnato alla porta dopo che è accaduto lo stesso con Thiago Motta.

Ora è proprio Thiago Motta che dopo l’esonero racconta la propria verità e rischia di mettere nei guai proprio Cristiano Giuntoli. Perché l’ex allenatore della Juventus, esonerato e sostituito proprio da Giuntoli con Igor Tudor, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che non ha avuto problemi con il ds bianconero ma che i due avevano vedute diverse sulle valutazioni dei giocatori.

In pratica per Thiago Motta i giocatori acquistati alla Juve sono stati tutti strapagati e per questo mette proprio nei guai Cristiano Giuntoli che ora dovrà rispondere dinanzi alla società bianconero al termine dell’annata se i nuovi acquisti non dovessero dare segnali di rinascita anche con Tudor.

Momento complicato anche per Cristiano Giuntoli che rischia di restare appeso ad un filo e la sua posizione è quindi in bilico in vista del prossimo anno. Attenzione a come possono andare le cose da qui al termine della stagione.