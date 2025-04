L’infortunio è una batosta, è ufficiale: salta il Napoli

Arriva l’ufficializzazione: l’infortunio è serio ed è una vera mazzata visto che lo costringe a saltare il match contro il Napoli di Antonio Conte

“Sarebbe da folli non credere nello scudetto“, così Antonio Conte alla vigilia del vittorioso match, al ‘Maradona’, contro il Milan (un 2-1 che porta in calce le firme di Matteo Politano, Romelu Lukaku e Luka Jovic per i rossoneri). Dunque, gli azzurri non mollano, anzi hanno tutta l’intenzione di giocare uno scherzetto alla capolista Inter, da molti commentatori e addetti ai lavori indicata come la grande favorita per lo scudetto.

Una rincorsa, quella dei partenopei, ai nerazzurri in fuga che prosegue al ‘Dall’Ara’ dove gli azzurri saranno impegnati, domani con palla al centro alle ore 20.45, contro i padroni di casa del Bologna, la compagine, insieme alla Roma, più in forma del campionato come attestano le cinque vittorie di fila.

Felsinei che sono (sulla carta) l’ultimo ostacolo alto per gli azzurri visto che dopo l’incrocio con gli uomini di Vincenzo Italiano il loro calendario è decisivamente in discesa anche perché un infortunio costringe un atteso protagonista a saltare il match contro il Napoli.

Empoli, infortunio per Marco Silvestri: niente match contro il Napoli

Dopo aver difeso i pali dell’Empoli in cinque occasioni Marco Silvestri si ferma per infortunio. Il portiere ex Udinese e Sampdoria ha rimediato una frattura della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane lasciando così il posto da titolare a Vasquez che già contro il Como nella scorsa giornata di campionato si è ripreso una maglia da titolare dopo 5 partite in panchina.

A renderlo noto il club toscano con un comunicato: “Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti sul calciatore Marco Silvestri hanno evidenziato una frattura della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro”.

Nel bollettino medico diffuso dall’Empoli non sono stati specificati i tempi di recupero ma di sicuro il portiere non sarà disponibile per la trasferta a Napoli, in programma il 14 aprile, con fischio d’inizio alle 20.45.

Una brutta tegola, dunque, per mister Roberto Traversa che dovrà fare a meno dell’esperto portiere in questo rush finale di campionato in cui insegue una difficile salvezza visto che i toscani sono in piena zona salvezza dopo una prima parte di campionato in una posizione di classifica tranquilla.