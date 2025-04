Juve, primo acquisto: beffa Milan, firma anche senza Champions

La Juventus pensa già al futuro e sta pensando di costruire una squadra forte in vista dei prossimi anni, adesso ci sono delle novità di mercato che arrivano per i nuovi acquisti.

Perché il club bianconero fa sul serio e vuole gettare già le basi per il futuro e la prossima stagione dopo un’annata disastrosa che ha complicato la crescita del progetto e rallentato quello che sembrava poter essere un cammino per tornare ad essere vincenti e convincenti in Italia. Adesso la Juventus è pronta a chiudere subito dei colpi importanti e attenzione a quello che può accadere sul fronte mercato.

Perché ci sono delle novità e delle voci che circolano in merito a quella che può essere la scelta della società che dopo aver esonerato Thiago Motta può pensare di farla pagare anche a Cristiano Giuntoli per gli acquisti sbagliati sul fronte mercato e bisognerà capire come si concluderanno le cose in vista dei prossimi mesi decisivi. La possibilità che il club possa cambiare direttore sportivo è reale ma attenzione ai retroscena che possono esserci nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus: primo acquisto dal Milan

In questo momento la società sta già provando a lavorare per il futuro a prescindere da quello che sarà l’obiettivo stagionale raggiunto quest’anno. Il club non vuole farsi trovare impreparato e vuole dare segnali importanti per crescere nuovamente in maniera significativa e tornare ad essere la grande Juventus.

Diversi i nomi che circolano che possono approdare alla Juve per il prossimo anno e c’è anche chi, invece, ha voglia di guadagnarsi la conferma. Perché sono tanti i giocatori in prestito alla Juventus quest’anno e non tutti sono sicuri che saranno riscattati.

C’è però una decisione molto importante che ha preso la Juventus su Pierre Kalulu. Il club bianconero dopo una stagione ha deciso di confermare anche per i prossimi anni il centrale francese del Milan arrivato a titolo temporaneo.

C’è già un accordo tra Milan e Juventus per il riscatto di Kalulu che costerà ai bianconeri 14 milioni di euro. Un’operazione che la società ha deciso di fare a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League.