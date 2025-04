Donnarumma torna in Italia, ci siamo: contratto di 4 anni!

Donnarumma potrebbe lasciare il PSG in estate per fare ritorno in Serie A: il club ha già pronto un super contratto di 4 anni.

Gianluigi Donnarumma ha appena messo in bacheca il suo quarto campionato consecutivo con il Paris Saint-Germain. Da quando è arrivato a Parigi, infatti, il portierone campano ha sempre vinto il titolo nazionale, riuscendo a portare a casa anche una Coppa di Francia (con la possibilità di vincerne un’altra nella finale contro il Reims) e tre Supercoppe francesi. In più il suo PSG è in corsa anche in Champions League, dove è chiamato ad affrontare stasera l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale.

Eppure, nonostante l’esperienza parigina sembri andare per il meglio, i rumors su un possibile ritorno di Donnarumma in Italia non accennano a diminuire. Il 26enne di Castellammare di Stabia ha lasciato la Serie A nell’estate 2021, quando ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan e di conseguenza trasferirsi al Paris Saint-Germain a parametro zero.

Ora Donnarumma si ritrova a un bivio abbastanza simile a quello di quattro anni fa. Il suo contratto con il PSG andrà a scadere nel 2026: il club vorrebbe provare a rinnovare l’intesa ma le sirene dall’Italia stuzzicano non poco il numero uno della Nazionale azzurra. Ma quale potrebbe essere la prossima squadra di Donnarumma in caso di addio al PSG?

Donnarumma in Serie A! Pronto il super contratto

Stando alle indiscrezioni sembra che in prima fila per l’ex Milan ci sia l’Inter di Marotta. I nerazzurri vorrebbero un portiere di grandissimo spessore che può giocare ad alti livelli ancora per molti anni. Sommer compirà 37 anni a dicembre e per questo il club di Viale della Liberazione sta ragionando sul miglior sostituto possibile: il prescelto è proprio Donnarumma, su cui l’Inter proverà a lavorare già in estate.

Marotta e Ausilio vorrebbero infatti fare leva sul contratto in scadenza nel 2026 per convincere il club del presidente Al-Khelaifi a lasciar partire il portierone a un prezzo accessibile. La dirigenza della Beneamata andrebbe poi a garantire un contratto importante al numero uno campano: l’idea è un quadriennale da 8 milioni di euro a stagione tra parte fissa e variabile.

Donnarumma avrebbe quindi la possibilità di tornare in Italia in un club in grado di competere su tutti i fronti e allo stesso tempo mettere in tasca la bellezza di 32 milioni di euro. Un affare che potrebbe davvero concretizzarsi a giugno.