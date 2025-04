Serie A, altro caso plusvalenze: un club a rischio penalizzazione

Arrivano notizie molto importanti che riguardano il futuro del campionato italiano che può essere stravolto da quello che è un episodio che può diventare chiave per la classifica di Serie A.

Ci sono ora delle novità che arrivano e riguardano proprio il campionato italiano che può ricevere un cambiamento perché ad incidere potrebbe essere la decisione che sarà poi presa dalla Giustizia Sportiva che ora analizza quanto accaduto in Serie A con una squadra che rischia la penalizzazione per i fatti non tanto recenti ma che sono sotto indagine da diverso tempo.

Ci sono ora delle novità in merito a questo caso che è stato riportato alla luce con la riapertura dei fascicoli che ora mettono a serio rischio una società italiana perché bisognerà fare i conti con quelle che possono essere le sanzioni per un club di Serie A che rischia la penalizzazione e non solo. In questo momento c’è grande apprensione attorno a tutta questa vicenda che però non preoccupa la società italiana.

Penalizzazione Serie A: il club a rischio per il caso plusvalenze

In questo momento ci sono degli aggiornamenti che vengono alla luce su questo caso che resta complicato perché ci sono delle decisioni da dover prendere e presto saranno affrontati i fatti del passato con diverse situazioni ora da chiarire perché in Serie A c’è chi rischia anche una penalizzazione.

In questo momento c’è un’indagine che va avanti e che potrebbe potare ad una decisione forte da parte della Procura federale della Figc che ha ricevuto dalla Procura di Roma gli atti dell’inchiesta in merito alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riguardo il falso in bilancio.

A riportare la notizia è La Repubblica, che scrive come il procuratore Chiné avrà ora a disposizione 30 giorni per chiedere la revocazione del processo sportivo. C’è in questo momento un procedimento riguardo presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Kostas Manolas e di Victor Osimhen.