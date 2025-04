Conte, è finita: scelto il nuovo allenatore del Napoli

Antonio Conte sempre più vicino a lasciare il Napoli a fine stagione: gli azzurri si cautelano, individuato il suo sostituto

Il pareggio ottenuto sul campo del Bologna ha permesso al Napoli di restare a -3 dall’Inter capolista e adesso, con un calendario decisamente in discesa, gli azzurri sanno di avere la grossa chance di agganciare e superare i nerazzurri.

Fino all’ultima giornata, i partenopei hanno intenzione di cullare il sogno scudetto e non molleranno di un centimetro, facendo sentire all’Inter il loro fiato sul collo. È questo ciò che vuole Antonio Conte che chiede alla sua squadra e farà di tutto per portare lo scudetto all’ombra del Vesuvio, nonostante abbia ribadito più volte quanto l’obiettivo principale degli azzurri è quello di tornare in Champions League.

Tuttavia, oltre che di scudetto e corsa alla prossima Champions League, in casa Napoli si sta parlando molto anche del futuro del tecnico salentino che sarebbe incerto. Nelle sue ultime conferenze stampa, Conte ha rimandato ogni discorso a fine stagione e le sue parole non possono non preoccupare i tifosi azzurri che temono di vedere il loro allenatore andare via dopo solo una stagione, con o senza scudetto.

Inoltre, con il passare dei giorni le voci su un suo addio si stanno moltiplicando ed al coro si è aggiunto anche Paolo Bargiggia che ha fatto sapere come il Napoli si stia già cautelando ed avrebbe individuato il sostituto in caso di addio di Conte, ovvero Massimiliano Allegri

Napoli, addio Conte: Allegri in pole per sostituirlo

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia ha fatto un breve punto della situazione riguardo la panchina del Napoli. Secondo Bargiggia, il Napoli si starebbe già guardando intorno conscio che Conte potrebbe decidere di andare via a fine anno e nel mirino degli azzurri è finito ancora una volta Massimiliano Allegri.

L’ex Juventus e Milan non ha ancora sciolto le riserve sul suo prossimo incarico ed il Napoli, stando a quanto raccontato dal noto esperto di mercato, sarebbe pronto ad inserirsi: “In caso di addio di Conte al Napoli, vicenda che vi racconto da settimane, De Laurentiis sarebbe intenzionato ad andare su Allegri che aveva già trattato e quasi preso nella stagione 2021-2022 prima di virare su Spalletti” ha scritto Bargiggia.

Nelle ultime settimane, il nome di Allegri è stato accostato in maniera forte sia alla panchina del Milan che a quella della Roma, ma per Bargiggia il futuro del tecnico livornese potrebbe tingersi di azzurro. De Laurentiis stima molto Allegri e vedrebbe in lui l’uomo giusto per continuare il progetto avviato da Conte, un po’ come accaduto alla Juventus quando l’ex Milan ereditò la squadra dal tecnico salentino, riuscendo a vincere per cinque volte di fila il campionato e ad arrivare in finale di Champions League per due volte.