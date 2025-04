Juve, rottura totale con Tudor: vuole andare via!

Un addio alla Juventus ormai quasi certo, in vista della riapertura del mercato estivo: rottura con Tudor e divorzio imminente

Sono stati mesi parecchio complicati per i tifosi della Juventus. L’era Thiago Motta è durata meno del previsto, il recente esonero dell’allenatore italo-brasiliano ha aperto un nuovo corso sulla panchina della Vecchia Signora che ha visto il ritorno di un grande ex come Igor Tudor per tentare di risollevare le sorti della Juve.

Arrivare quarti e centrare la qualificazione alla prossima Champions League resta di vitale importanza per la dirigenza bianconera che proprio dall’accesso alla massima competizione europea si aspetta un tesoretto da reinvestire durante la prossima sessione estiva di calciomercato. La Juve guarda avanti con Cristiano Giuntoli che ha in mente diversi nomi per potenziare la rosa bianconera in ogni reparto, indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico nella prossima stagione.

Non è escluso che possa essere rinnovata la fiducia – e il contratto – allo stesso Tudor: per ora non si sa nulla di certo, tutto dipenderà dai risultati di campo. Proprio in ottica calciomercato però non arrivano buone notizie visto che la Juventus potrebbe presto dire addio ad uno dei suoi gioielli: il divorzio è imminente, ecco cosa sta succedendo.

Juve, è davvero finita: l’addio è inevitabile

Fabiana Della Valle, esperta di mercato e molto vicina alle vicende di casa Juventus, sul proprio canale ‘Youtube‘ ha parlato in particolar modo di quella che sembrerebbe una partenza praticamente scontata da parte dei bianconeri in vista dell’estate: quella di Francisco Conceicao.

“Conceicao, da quello che mi risulta, era già scontento nella parte finale della gestione Motta. Ora tutto è in discussione, un pò pure da parte della Juve. Il giocatore già da tempo dice di voler tornare al Porto per scegliersi una nuova squadra“. Secondo quanto riferito anche il cambio in panchina avrebbe influito non poco, visto che nel 3-4-2-1 di Tudor non sono previste ali e il portoghese – nel ruolo di trequartista – fa fatica.

C’è poi il grande dubbio legato a quello che sarà l’allenatore della Vecchia Signora nella stagione 2025/26. Se dovesse rimanere Tudor – difficile – allora la permanenza sarebbe a prescindere impossibile. In una fase nella quale i vertici bianconeri stanno cercando di trovare la quadra giusta per costruire una Juve vincente, il nome di Conceicao non può non finire nuovamente tra le probabili partenze.

Dopo un buon inizio il 22enne di Coimbra è stato frenato dagli infortuni e ad oggi ha collezionato 31 presenze tra campionato e coppe, con 5 gol e 5 assist vincenti all’attivo.