Napoli, altro infortunio pesante: quante partite salta

Arrivano brutte notizie per la SSC Napoli e Antonio Conte perché un altro calciatore importantissimo si è infortunato e non sarà a disposizione per diverse partite di campionato.

Nel momento decisivo della stagione che arriva una pessima notizia per il club azzurro allenato da Antonio Conte che si sta giocando la vittoria del campionato con l’Inter di Simone Inzaghi e sarà sicuramente una sfida che durerà fino alle ultimissime giornate. Per questo motivo ora ogni gara diventa importante e decisiva e ci sono delle novità che arrivano proprio in ottica delle condizioni dei giocatori perché uno del Napoli si è infortunato.

Una vera stangata per la squadra e l’allenatore che puntano fortemente sul proprio talento che ora non sarà a disposizione per diverse partite con la tifoseria che è in ansia per gli ultimi risultati e spera che questa notizia di infortunio del calciatore del Napoli non possa complicare ancor di più a livello mentale l’andamento del club.

Ora ci sono delle novità che riguardano anche i tempi di recupero del calciatore del Napoli dopo l’infortunio che è stato confermato direttamente dalla società che sul proprio sito ufficiale ha chiarito quello che è accaduto e quanto tempo dovrà stare fermo ora il giocatore che ha anche già iniziato il suo percorso per il recupero dall’infortunio.

Infortuni Napoli: altra brutta notizia per Conte

Una situazione particolare quella che è accaduta in queste ultime ore perché ci sono delle conferme che arrivano a causa di quello che è l’infortunio del calciatore del Napoli che ora rischia di dover stare fuori più a lungo del previsto.

Non arrivano segnali positivi per il rush finale di stagione nella lotta scudetto per il Napoli perché c’è stata la conferma di quello che è stato l’infortunio di Alessandro Buongiorno che ora dovrà stare fermo per diverso tempo.

Il calciatore del Napoli già nei mesi precedenti aveva avuto un problema serio che l’aveva fermato per un paio di mesi, poi il ritorno e di nuovo un altro ko nelle ultime settimane. Ora sembrava aver recuperato Buongiorno ma un nuovo infortunio gli ha messo i bastoni fra le ruote.

Gli esami strumentali hanno evidenziato che Alessandro Buongiorno ha una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra e che rischia ora di dover stare fermo per diverse settimane. Salterà sicuramente Empoli e Monza, è a rischio per il Torino.