Ora l’Inter alza il prezzo: 40 milioni per l’addio

La cessione in casa Inter prende forma, sale però la richiesta nerazzurra: serviranno 40 milioni di euro per l’addio in estate

La vittoria sul Bayern Monaco è ormai alle spalle. In casa Inter, tra presente e futuro, si progetta con grandi ambizioni la prossima stagione. Ed il calciomercato, in tal senso, sarà cruciale.

La sessione estiva di mercato riaprirà tra poche settimane ma nel frattempo Beppe Marotta ha le idee chiare: questa Inter, seppur con qualche difficoltà, potrà essere rinforzata in ogni reparto. Un gruppo già forte e vincente che – ad oggi – è in corsa per vincere proprio tutto.

Nel frattempo si parla anche di potenziali addii che serviranno a rimpinguare le casse e a permettere al presidente nerazzurro di agire con maggiore libertà per i prossimi colpi. Ora la dirigenza di Viale della Liberazione spara alto: serviranno 40 milioni di euro.

Inter, il big se ne va per 40 milioni

Non è un mistero che in casa Inter il capitolo cessioni – durante l’ormai prossimo calciomercato estivo – sarà assolutamente decisivo per programmare l’inserimento di nuovi grandi colpi. E così tra i tanti nomi in ballo che Marotta e Ausilio stanno valutando come potenziali partenza, uno in particolare parrebbe sempre più in rampa di lancio.

Si tratta di Davide Frattesi che, nonostante l’utilizzo da parte di Inzaghi il più delle volte a gara in corso, ha dato un contributo consistente alla causa nerazzurra in questa stagione. Il centrocampista romano ha siglato il gol decisivo nell’ultimo big match contro il Bayern Monaco, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. E non è poco. Un impatto importante quello di Frattesi che fino a qualche settimana fa veniva valutato intorno ai 30 milioni di euro: oggi la situazione è cambiata.

L’Inter non esclude la cessione ma chi lo vorrà dovrà fare uno sforzo in più: per Frattesi di milioni ne serviranno 40. Nel mese di gennaio due società in particolare si sono ‘affacciate’ all’idea di provare a strappare l’ex Sassuolo ai nerazzurri. Il Tottenham ci ha pensato e resta oggi tra le potenziali candidate a farsi avanti, in estate, per Frattesi. Ma la pista inglese non è la sola visto che in Serie A c’è la Roma che vorrebbe riportare il figliol prodigo nella Capitale, per potenziare il centrocampo.

Frattesi potrebbe quindi essere tra i primi regali per il prossimo allenatore giallorosso, la cui identità rimane ancora avvolta nel mistero. In questa che probabilmente sarà la sua ultima stagione con addosso la maglia dell’Inter, il talento classe ’99 – sotto contratto fino al 30 giugno 2028 – ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppe, con 6 gol e 2 assist vincenti all’attivo.