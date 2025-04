Barella, è ufficiale: batosta pesantissima per i tifosi dell’Inter

Il giocatore dell’Inter, sempre più importante per le sorti della sua squadra, è stato battuto in una speciale classifica: tifosi increduli

Lungi ancora dall’aver emesso qualsivoglia verdetto – se si eccettua la retrocessione del Monza, che ormai è quasi aritmetica – il campionato di Serie A continua a regalare emozioni, promettendo colpi di scena e suspense fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Con la lotta Scudetto, quella per i posti in Champions, Europa e Conference League ancora da definire – per non parlare della solita bagarre salvezza – tante squadre aspettano di conoscere il proprio destino, spesso con la possibilità di determinarlo direttamente grazie ai loro risultati.

L’anno solare 2025 ha visto, tra le altre cose, l’impetuosa crescita della Roma, imbattuta da 15 gare e capace di vincere 7 delle ultime 8 partite. La serie aperta di vittorie consecutive dei ragazzi di Claudio Ranieri è stata interrotta giusto domenica scorsa dalla nuova Juve di Igor Tudor, capace di fermare i giallorossi a casa propria andando anzi, nel finale, anche vicina al colpo grosso.

In quello che è stato uno dei big-match della 31esima giornata, tutti attendevano lo squillo di Artem Dovbyk, il centravanti ucraino che nel mese di marzo è stato oltremodo decisivo per le sorti della Roma con tre gol che hanno fruttato la bellezza di sei punti. Sebbene sia rimasto all’asciutto contro i bianconeri, l’ex Girona ha potuto consolarsi con un premio che lo ha visto vincitore davanti ad una prestigiosa concorrenza. Comprendente anche Nicolà Barella, che nel suddetto mese si è reso protagonista di prestazioni eccellenti con la maglia nerazzurra.

Player of the Month, vince Dovbyk: Barella battuto

Il premio ‘EA SPORTS FC Player Of The Month’ di marzo per la Serie A è stato infatti assegnato all’attaccante ucraino che ha battuto – grazie alle preferenze dei tifosi espresse attraverso un sondaggio lanciato dalla Lega Serie A – Barella (Inter), Da Cunha (Como), Fagioli (Fiorentina), Orsolini (Bologna), e Solet (Udinese), tra l’altro autore di un gol eccezionale contro i nerazzurri a San Siro.

La sestina di candidati era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Il resto è stato fatto coi voti dei tifosi, che hanno premiato le tre reti decisive realizzate da Dovbyk nelle tre vittorie di misura riportate dalla Roma contro Como, Cagliari e Lecce.