Nuovo ds Milan: la società ha deciso, annuncio dopo Pasqua

E’ la settimana giusta per il Milan che è pronta a chiudere il cerchio riguardo la scelta del prossimo direttore sportivo. Successivamente il club si metterà a lavoro per individuare il nuovo allenatore.

L’annuncio può arrivare già dopo Pasqua con Furlani che è pronto a definire l’accordo dopo aver visto fallire l’affare Paratici.

Il dirigente rossonero, che ha sempre più potere all’interno del nuovo corso rossonero, è pronto a fare sul serio per l’arrivo del nuovo ds che dovrà essere bravo a gestire la prossima finestra di calciomercato che sarà davvero movimentata, fra entrate ed uscite.

Inoltre, c’è da sciogliere il dubbio anche relativo al prossimo allenatore del Milan con la decisione finale che sarà presa entro la fine di questa stagione.

La vittoria di Udine ha ridato morale alla squadra con Conceicao che ha sperimentato un nuovo sistema di gioco che ha dato ampie garanzie tecniche.

L’allenatore è consapevole che queste saranno le ultime partite in rossonero ma intende giocarsi le cartucce che gli sono rimaste per tentare una clamorosa riconferma, che potrebbe arrivare in caso di successo in Coppa Italia e un piazzamento importante in campionato.

Milan: chi sarà il prossimo ds?

Intanto, la società è già a lavoro e vuole chiudere l’accordo per quanto riguarda il nome del prossimo direttore sportivo.

Da Sartori a D’Amico fino a Manna, sono tanti i nomi usciti fuori in queste ultime settimane ma – come confermato anche da Sky Sport – c’è solo un candidato che attualmente resta in pole per la poltrona di ds del Milan.

Si tratta di Igli Tare che è balzato nuovamente in cima alla lista dei gradimenti di Furlani.

Tare Milan: importanti novità

I prossimi giorni saranno decisivi per il Milan che ha in programma un nuovo incontro con Igli Tare. Il direttore sportivo albanese, che ha un lungo passato alla Lazio, è attualmente libero e pronto per essere ingaggiato a differenza di altri competitor che sono legati ad altre società.

Ciò rappresenta un punto di vantaggio per Tare che, in teoria, potrebbe firmare subito ed essere a disposizione della società. Il dirigente è il nome che convince anche Ibrahimovic e molto presto è atteso un incontro tra il 14 e il 15 aprile che potrà segnare un passo importante per la sua futura nomina.

La scelta finale,c omunque, toccherà all’ad Giorgio Furlani che dopo Pasqua potrà sciogliere i dubbi e affidare l’incarico a Tare che come primo obiettivo avrà quello di prendere un nuovo allenatore con i nomi di Conte e Allegri che sono tornati di moda in casa rossonera.