Sorpresa in panchina: sarà l’ex Milan il nuovo allenatore

La programmazione per il 2026 vede già le prime mosse in panchina e una di queste riguarda lo storico ex Milan.

Tra i più promettenti allenatori italiani, pronto per una grande panchina, ecco che un club di Serie A avrebbe già scelto che strada tracciare per il suo domani.

L’allenatore ricopriva, fino a poco tempo fa e prima del progetto Milan Futuro, un ruolo importante tra le giovanili del Milan, ottenendo risultati importanti. Panchina di Milan Futuro, quella che sembrava destinata ad Ignazio Abate, che è stata affidata ad un altro allenatore e ha visto, in questa stagione, proprio Abate sedersi su una panchina in Serie C. L’esperienza con la Ternana però è terminata con l’esonero e adesso, un club di Serie A, lo avrebbe messo al centro del progetto che sarà per la prossima stagione.

Scelta fatta da un club di Serie A: Ignazio Abate in panchina

La scelta da parte di un club di Serie A, sarebbe stata fatta, come ha reso noto il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Attraverso il suo profilo X ha pubblicato, infatti, la notizia con la lista dei nomi per i candidati di quella che è sarà la nomina del nuovo allenatore che, già al termine di questa stagione in Serie A per nulla all’altezza delle aspettative, sarà annunciato.

Si tratta infatti della possibilità di Ignazio Abate per il Monza, col club brianzolo che avrebbe scelto di dire addio ad Alessandro Nesta, con esonero, alla fine di questa stagione.

Esonero in Serie A: Abate il nuovo allenatore, le alternative

Oltre alla posizione di Ignazio Abate, il “Condor” Galliani valuta anche quelle che sono le alternative. Vorrà fare come il Sassuolo e aggiudicarsi in panchina un “esperto di promozioni” il Monza. Un salto immediato in Serie A è tra le idee di Galliani che, per la scelta in panchina, potrebbe comunque affidarsi a qualcuno che conosce benissimo, come Ignazio Abate, ma non solo.

Andrea Pirlo anche può essere l’idea per il Monza, così come quella che porta a Fabio Pecchia, allenatore che in passato prima con la Cremonese e poi col Parma, ha dimostrato di essere l’uomo perfetto per la promozione. Un po’ com’è successo a Fabio Grosso che prima col Frosinone e poi con il Sassuolo, ha trovato le promozioni, in attesa di capire se sarà o meno l’uomo giusto anche per il campionato che faranno i neroverdi in Serie A, nella prossima stagione.