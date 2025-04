L’annuncio è arrivato, così cambia tutto: Theo-Milan, novità assoluta

L’ultimo annuncio su Theo Hernandez ha completamente preso alla sprovvista i tifosi del Milan: nessuno si aspettava questo ribaltone.

Anche a Udine si sono visti lampi del vero Theo Hernandez, come era già accaduto nel secondo tempo del match di San Siro contro la Fiorentina. Il laterale francese è stato senz’altro uno dei più positivi tra i rossoneri: la bellissima rete del 3-0 è stata il suggello di una prestazione che fa ben sperare in vista del finale di campionato e anche del ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

Conceicao sa bene che un giocatore come l’ex Real è fondamentale per raggiungere determinati obiettivi. Il nuovo modulo scelto dal tecnico portoghese sembra concedergli maggiore libertà: un’impressione che dovrà però essere confermata nelle prossime importanti sfide che attendono il Milan. I tifosi si augurano anche che una crescita di rendimento da parte di Theo Hernandez porti la dirigenza rossonera a riprendere le trattative con l’entourage del giocatore.

L’esterno transalpino ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 2026. Fino a qualche tempo fa sembrava che le parti fossero vicine all’accordo per estendere l’intesa almeno di un altro anno. Al momento, però, non si registrano passi avanti, tanto che nell’ultimo periodo la voce di un possibile addio al Milan a fine stagione è diventata sempre più forte.

L’annuncio è arrivato! Theo-Milan, svolta clamorosa

Già nello scorso mercato di gennaio Theo Hernandez aveva ricevuto un’allettante proposta dall’ambizioso Como, disposto a spendere 40 milioni pur di portare il laterale francese in riva al lago. In estate le pretendenti sono destinate ad aumentare, ma il Milan è stato molto chiaro con tutte: Theo Hernandez può andare via solo se arriva l’offerta giusta.

In caso contrario non è da escludere una permanenza in rossonero. La pensa così anche il giornalista Franco Ordine: intervenuto a Pressing per parlare dell’ultima giornata di Serie A la nota firma del quotidiano ‘Il Giornale’ ha detto che senza un’offerta davvero convincente Theo Hernandez potrebbe rimanere a Milano.

Diverso, invece, il destino di Sergio Conceicao: per Ordine, infatti, non c’è nessuna speranza che l’ex Porto resti alla guida del Milan. Il giornalista non crede inoltre a una rimonta Champions dei rossoneri ed è un altro aspetto da tenere in considerazione. Senza i soldi garantiti dalla partecipazione alla massima competizione europea il club potrebbe trovarsi costretto a vendere almeno un pezzo pregiato: il maggiore indiziato a lasciare Milanello è proprio Theo.