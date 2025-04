Napoli, addio Conte? Circola una voce sul sostituto già scelto

L’addio di Antonio Conte è possibile, specie dopo i messaggi che ha lanciato in conferenza stampa.

Nel giorno di vigilia di Monza-Napoli, Antonio Conte ha scelto legittimamente di manifestare le difficoltà che vive nel cercare di cambiare qualcosa che al Napoli, a detta sua, non cambierà mai. Voci sulla sua permanenza ai piedi del Vesuvio si sono allontanate proprio a seguito della stessa conferenza, con i primi rumors che starebbero circolando, di riflesso, sul suo sostituto.

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha già fatto sapere che De Laurentiis non si farà trovare impreparato, qualora Conte dovesse decidere di salutare il Napoli.

Conte, possibile addio al Napoli: Manna ha già un piano

Dopo un solo anno al Napoli, Antonio Conte potrebbe dire addio. Con o senza Scudetto, può salutare il club azzurro alla fine di questa stagione, dopo averlo portato in Champions League, dove praticamente manca solo l’aritmetica a poter sancire il piazzamento. Ma senza Conte, De Laurentiis non resterà a mani vuote.

Perché, come ha fatto sapere la stessa fonte, c’è più di un nome che farebbe al caso del Napoli, in caso di addio proprio del tecnico salentino. E le scelte passeranno da Giovanni Manna al quale, De Laurentiis avrebbe affidato le “chiavi” della SSC Napoli ancora di più di quanto le abbia affidate a Conte.

Il vero fautore del progetto appena nato è infatti Giovanni Manna che, nella figura dirigenziale, avrà il pieno potere di portare, eventualmente, il nuovo allenatore al Napoli. E due nomi, con uno a sorpresa, fanno al caso del club azzurro, in piena condivisione poi con quelle che sono le idee, non da escludere comunque, del patron partenopeo.

Chi arriva al Napoli al posto di Conte? Due nomi su tutti

Due nomi su tutti sarebbero quelli scelti dal Napoli di Giovanni Manna, in caso di addio per Conte. Tra questi, il primissimo, è quello di Allegri. Il vecchio pallino di ADL, che lo avrebbe scelto già per il post-Spalletti e tra i candidati proprio assieme all’altro pallino che aveva, nel nome di Antonio Conte, porta infatti alla scelta sul livornese.

L’ex Juventus ha già lavorato con Giovanni Manna, ai tempi proprio della Juve che ha visto condividere tra i due l’esperienza tra dirigenza e ruolo di allenatore. Stesso Manna che avrebbe tra le idee anche Vincenzo Italiano, che pure piace a De Laurentiis e che potrebbe permettere al tecnico ex Fiorentina e attuale del Bologna, di compiere un grandissimo salto per un club che, anche nella prossima stagione, è destinato a lottare per il titolo in Serie A.