Tegola Inter, che mazzata: Inzaghi perde un big

Preoccupazione per l’Inter e per Inzaghi, che forse dovranno rinunciare a un giocatore nerazzurro di una certa importanza: la svolta

Andando a caccia di grandi obiettivi in campo, quando si arriva alle partite decisive si è consapevoli che possono essere i dettagli a fare la differenza. Questa volta, i dettagli non hanno sorriso all’Inter, che negli ultimi secondi di partita è uscita sconfitta da Bologna, perdendo punti preziosi nella corsa scudetto e venendo agganciati dal Napoli in vetta alla classifica.

Nulla è ancora compromesso, naturalmente, e l’Inter resta padrona del suo destino, ma di certo l’ultimo passo falso può aver instillato nella mente del gruppo dubbi e paure che sembravano dover rimanere ben lontani dai campioni d’Italia. Ora, Inzaghi dovrà essere ancora più bravo a gestire tecnicamente, mentalmente e fisicamente il gruppo.

Per l’allenatore piacentino e per i suoi non c’è respiro, si torna subito in campo, con il derby di Coppa Italia che vale l’accesso alla finale, quindi la partita con la Roma, poi la semifinale di andata con il Barcellona in Champions e via discorrendo. La gestione ottimale delle energie e delle risorse sarà un aspetto cruciale. Partita dopo partita, ancora una volta, i dettagli faranno la differenza tra la vittoria e la sconfitta e permetteranno di costruire un presente straordinario e un luminoso avvenire. In vista del futuro, però, per Inzaghi e per l’Inter può materializzarsi un addio doloroso.

Inter, addio Bisseck: il Manchester United fa sul serio

Presto per pensare più di tanto al mercato, in questa fase, ma i rumours come sempre sono incessanti e non lasciano tregua. Tra le voci più insistenti, quelle sull’interessamento del Manchester United per Bisseck.

Il difensore tedesco ha tanti estimatori nel campionato inglese, non è un mistero, per le sue grandi doti atletiche. E in questo momento chi fa più sul serio sembrano essere proprio i ‘Red Devils’. Come spiegato dal portale iberico ‘Fichajes.net’, lo United cerca rinforzi di alto livello per la prossima stagione e può presentare una grossa offerta per Bisseck. Il centrale cerca più spazio e a sua volta potrebbe essere tentato di accettare. Per quanto concerne l’Inter, il fattore decisivo sarà l’importo messo sul piatto dal Manchester. Nel caso in cui si arrivasse in prossimità dei 40 milioni di euro, sarebbe impossibile rifiutare, per mettere a segno una importante plusvalenza.