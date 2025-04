Lutto atroce, piangono tutti: il cordoglio del Milan

La notizia improvvisa della morte ha gettato nello sconforto anche il mondo Milan: le parole del club rossonero hanno commosso tutti.

La notizia, giunta alle prime ore del mattino di lunedì 21 aprile, ha commosso tutti. Una comunicazione inattesa, arrivata proprio nel giorno successivo alla Pasqua, che ha gettato nello sconforto i tantissimi che lo avevano amato e apprezzato per il suo infinito spessore umano. Un giorno di profondo lutto anche per il Milan, che ha voluto ricordarlo con parole struggenti in un post su X diventato rapidamente virale.

La morte di Papa Francesco è stato molto dolorosa anche per il mondo dello sport. Fin dall’inizio del suo cammino come successore di Pietro, infatti, Bergoglio aveva sempre mostrato una certa passione per le discipline sportive, in particolare per il calcio (era tifoso del San Lorenzo). Il papa ‘venuto dalla fine del mondo’ amava poi anche il basket: da ragazzo aveva praticato entrambi gli sport.

Il Milan, come accennato, ha voluto ricordare Papa Francesco con un post su X poco dopo che il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, aveva dato l’annuncio della sua morte. Il club rossonero ha pubblicato una foto dove si può vedere Bergoglio mentre scambia alcuni doni con il presidente del Milan, Paolo Scaroni.

Lutto devastante al Milan: parole struggenti, quante lacrime

I due si erano incontrati in occasione del progetto ‘Pelota de Trapo’, un’iniziativa nata su spinta di Papa Francesco a cui aveva preso parte anche Fondazione Milan. Bergoglio aveva donato alla delegazione rossonera la ‘palla di stracci‘: un momento che il club di via Aldo Rossi ha voluto ricordare anche con le parole.

“Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli“, si legge nel post del Milan che ha voluto riprendere proprio la frase pronunciata da Papa Francesco. Il post prosegue con un pensiero da parte del club: “Come luce, le tue parole vivranno nei nostri cuori e ci guideranno per l’eternità“.

“Even with a rag ball, you can work miracles.” Like a light, your words will live on in our hearts and guide us for eternity. “Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli” Come luce, le tue parole vivranno nei nostri cuori e ci guideranno per l’eternità. pic.twitter.com/hbRyecyacR — AC Milan (@acmilan) April 21, 2025

Nella serata di lunedì è arrivato anche il comunicato della Santa Sede che informava sulle cause della morte di Papa Francesco. Bergoglio, già molto provato dalla polmonite bilaterale delle precedenti settimane, è stato colpito da un ictus che ha portato al coma e al collasso cardiocircolatorio irreversibile. Il Pontefice era inoltre affetto anche da bronchiectasie multiple, ipertensione arteriosa e diabete di tipo II.