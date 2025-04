Tutto su Osimhen, l’affare si chiude: che colpo in attacco

Una big ha deciso di puntare forte su Osimhen, fuori dai piani del Napoli. Imminente il blitz: la volontà è quella di chiudere subito.

L’unica certezza, al momento, consiste nel fatto che a luglio farà rientro a Napoli salutando, in maniera definitiva, il Galatasaray. La permanenza all’ombra del Vesuvio, però, durerà lo spazio di poche settimane. Anzi, addirittura solo qualche giorno. Sì, perché il Napoli ha già cominciato a pianificare la cessione di Victor Osimhen con l’obiettivo di incassare i 75 milioni previsti dalla clausola rescissoria contenuta all’interno del suo contratto.

Il 26enne nigeriano, in Turchia, ha fin qui disputato una stagione eccellente: 29 reti e 6 assist in 34 apparizioni complessive nella formazione guidata da Okan Buruk. Numeri positivi, che hanno contribuito a farlo diventare l’oggetto del desiderio di tanti top team europei. E’ il caso, ad esempio, della Juventus intenzionata a rifondare il proprio reparto offensivo. Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani, per motivi diversi, sono destinati all’addio e i bianconeri puntano a sostituirli regalando a Igor Tudor (o a chi lo sostituirà) almeno un paio di attaccanti di comprovata qualità.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è iscritto alla corsa e, a breve, provvederà a farsi avanti sfruttando la grande amicizia che lo lega al classe 1998. La strada che conduce verso la fumata bianca, però, è quanto mai in salita: Osimhen, infatti, piace anche a due big della Premier League pronte ad soddisfare le pretese economiche del presidente Aurelio De Laurentiis. Una di queste è il Chelsea, al momento sesto a -1 dal quinto posto che vale la qualificazione in Champions League occupato dal Manchester City.

Osimhen, svolta nel futuro del nigeriano: l’affare verso la chiusura

Vivo anche l’interesse del Manchester United, insoddisfatto del rendimento offerto in campo da Rasmus Hojlund e da Joshua Zirkzee. Sia il 22enne danese che l’ex Bologna hanno segnato appena 3 gol in campionato, andando incontro a numerose prestazioni incolori e ai fischi del pubblico. Da qui l’idea del management inglese di ridisegnare l’attacco e prendere elementi in grado di fornire maggiori garanzie dal punto di vista realizzativo.

Nel taccuino della dirigenza, in particolare, sono cerchiati in rosso i nomi di Matheus Cunha del Wolverhampton (14 centri) e Osimhen. I contatti, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Manchester Evening News’, scatteranno presto. Lo United, quattordicesimo nel torneo e ben distante dalle zone nobili della classifica, ha le idee chiare. Per tornare competitivo ad alti livelli serve Osimhen. Il blitz è imminente.