Napoli: la promessa di Anguissa, svelato il suo futuro

Quale sarà il futuro a Napoli di Zambo Anguissa? Ci sono delle importanti novità relative al destino del calciatore, ecco tutti i dettagli.

Fra i migliori di questa stagione, Zambo Anguissa è tornato ai livelli di quello ammirato nel Napoli di Spalletti, che a fine stagione vinse il tricolore.

Merito anche di Antonio Conte, che ha saputo valorizzare al meglio il centrocampista camerunense che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Ecco le ultime novità relative al futuro del giocatore, che ha fatto una promessa alla società.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione in merito alla situazione contrattuale di Zambo Anguissa.

Perderlo a zero rappresenterebbe un vero e proprio problema per le casse azzurre, ecco perché Manna è pronto ad attivare la clausola presente nel contratto del giocatore.

Si va, dunque, verso il rinovo automatico con la nuova scadenza fissata a giugno 2027. Ma l’obiettivo di Anguissa è un altro.

Anguissa Napoli: novità sul futuro del centrocampista

L’idea del Napoli era quella di blindare il giocatore, con un super rinonvo di contratto con scadenza al 2029 o 2030. Davanti a questa proposto è arrivato il no di Anguissa che, per il momento, è concentrato sul sogno tricolore.

Mai come questa volta, infatti, il Napoli potrebbe portare a casa un altro Scudetto con Anguissa che spera di raggiungere questo grande obiettivo con la maglia azzurra.

Intanto, per evitare di perderlo a zero la prossima stagione la società di De Laurentiis ha attivato la clausola presente nel contratto, con il rinnovo di Anguissa che è stato formalizzato fino al 2027.

Il futuro, però, resta davvero un’incognita visto che a 29 anni, Anguissa vorrebbe vivere delle nuove esperienze. Ecco perché in estate potrebbe arrivare la cessione del centrocampista camerunense che interessa a 2 società.

Calciomercato: su Anguissa Chelsea e Monaco

E’ ancora presto per parlare di mercato ma arrivano conferme riguardo l’interesse da parte di Chelsea e Monaco nei confronti del centrocampista del Napoli Zambo Anguissa.

I Blues sono in pole per il giocatore, che se dovesse vincere lo Scudetto potrebbe fare le valigie e salutare l’Italia. Resta da stabilire il prezzo del cartellino, che di sicuro sarà intorno ai 25-30 milioni di euro, se non di più.