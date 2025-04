Conte, Napoli minacciato: allenerà un club senza Champions

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che viene lanciata dai colleghi del Corriere dello Sport sul futuro di Antonio Conte pronto a lasciare Napoli dopo solo una stagione.

Il club azzurro è in piena lotta per lo scudetto e divide il primo posto con l’Inter. Intanto, ci sono degli aggiornamenti da dover dare che riguardano proprio la svolta che può arrivare da un momento all’altro e in merito proprio il futuro di Antonio Conte che in questo momento è il protagonista di questa telenovela ma di mercato in Italia.

L’allenatore del Napoli può dire addio già dopo solo un anno in seguito a dei fatti che hanno chiaramente creato polemiche e tanto altro. Perché in questo momento c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro.

La cessione di Kvaratskhelia a gennaio da parte del Napoli che non ha acquistato nessun degno sostituto ha fatto andare su tutte le furie l’allenatore che non si aspettava di avere questo bastone nelle ruote dalla propria società al primo anno quando la squadra si ritrovava al primo posto in classifica. Ci sono state delle difficoltà di troppo in questa stagione e per questo motivo che ora sembra che qualcosa può anche cambiare in vista del futuro.

Napoli: Conte via, 2 club minacciano il suo futuro

E’ una situazione particolare quella che si sta vivendo perché dopo nemmeno un anno sono stati già forti gli sfoghi di Antonio Conte che ha alzato la voce contro la società del Napoli per diverse situazioni che si sono venute a creare e ora bisognerà capire se sarà possibile andare avanti nel modo giusto o meno.

Chi ha messo gli occhi su Antonio Conte e vuole convincerlo al trasferimento sono Juventus e Milan, due club che rischiano di restare senza Champions League per la prossima stagione e questo non è un problema. Infatti, proprio l’allenatore del Napoli può andare via per accettare la sfida di due club in crisi, ma con l’obiettivo di costruire nuovamente un progetto vincente.

Come riportato dal Corriere dello Sport, proprio il Napoli si sente minacciato dall’interesse di Juve e Milan per Conte e a fine stagione ci sarà un vertice tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis che vuole convincerlo a restare promettendogli un mercato faraonico. Saranno decisive le prossime settimane per capire verso che direzione andrà la scelta di Conte.