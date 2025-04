Darwin Nunez, si chiude tutto per 5 milioni: accordo in Serie A

Svolta improvvisa per la carriera di Darwin Nunez pronto a salutare il Liverpool e guardare al futuro con la Serie A che è pronta ad accogliere l’attaccante uruguaiano.

Una situazione difficile quella che sta vivendo in questa stagione l’attaccante che era arrivato per provare a replicare quanto di buono aveva fatto un suo connazionale come Luis Suarez. Dopo aver ottenuto grandi successi con il Liverpool e vinto qualsiasi cosa adesso però per Darwin Nunez sembra essere davvero arrivati ai titoli di coda la sua avventura con il club inglese.

Nonostante un lungo contratto ancora fino al 2028 sembra ormai tutto concluso con il Liverpool per Darwin Nunez che non solo ha perso la maglia da titolare ma sembra sempre di più messi ai margini del progetto dei Reds che sono pronti ad investire ancora di più in quel ruolo e a suo discapito.

Darwin Nunez si appresta a diventare uno degli uomini di mercato della prossima sessione estiva di trasferimenti che può coinvolgere sicuramente anche la Serie A perché sono diversi i club che hanno messo gli occhi sul giocatore uruguaiano che è pronto a riscattarsi altrove dopo che al Liverpool è arrivato ormai alla fine della sua avventura. Il giocatore non ci sta più ad essere preso poco in considerazione e per questo si alimentano le voci di calciomercato su di lui.

Calciomercato: Darwin Nunez in Serie A, la scelta

In questo momento ci sono degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano proprio Darwin Nunez che è in rottura col Liverpool da quando è arrivato il nuovo allenatore Arne Slot. Perché il giocatore non è più preso in considerazione e ora sembra esserci la goccia che ha fatto traboccare il vaso in maniera definitivia.

“Giustamente non ho giocato più, perché l’ultima partita nella quale sono sceso in campo ho fatto bene e poi, all’improvviso…”.Questo il messaggio polemico di Darwin Nunez sui social che poi è stato rimosso dopo qualche minuto ma non sono mancati i bei messaggi dei tifosi del Liverpool per lui che è in un momento complicato.

Solo una partita da titolare nel 2025 in campionato e da gennaio ad oggi appena 3 gol segnati. Un investimento da 75 milioni di euro che sembra sempre più distante da Liverpool perché ora Darwin Nunez può approdare in Serie A o altrove. Su di lui c’è il forte interesse di Milan e Juventus.

Secondo le ultime notizie, dietro la gestione di Darwin Nunez ci sarebbe una questione di natura economica. Il riferimento è ad una cifra nell’ordine dei 5 milioni di euro legata ad un determinato numero di presenze tra Premier e Champions.