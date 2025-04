Napoli, annuncio Manna: ha svelato i prossimi acquisti

Si è parlato tanto del momento di grande caos in casa Napoli per il futuro con la situazione di Antonio Conte ancora da chiarire del tutto, ma ora ci sono annunci importanti.

Perché in occasione della prossima partita di campionato contro il Torino che ha parlato il direttore sportivo Giovanni Manna che ha voluto dire la sua in merito a quella che è l’attuale situazione in casa Napoli con un progetto da poter portare avanti ancora anche nei prossimi anni. Il nuovo volto del mercato degli azzurri ha voluto mettere i puntini sulle i riguardo tante situazioni che sono venute fuori.

Perché nelle ultime settimane si è parlato tanto del possibile addio di Conte dal Napoli a fine stagione e anche di Giovanni Manna che è corteggiato fortemente dal Milan. Alla fine però il ds ha praticamente annunciato che vorrà stare a lungo a Napoli e occhio anche a quello che accadrà con l’allenatore.

Ci sono delle notizie che riguardano ora quelle che possono essere gli sviluppi perché ora il Napoli ha voglia di tornare ad essere grande con continuità e c’è la volontà di costruire qualcosa di davvero importate. Per farlo serviranno le mosse giuste e ad annunciare quello che può accadere è stato proprio Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli che ha lanciato dei segnali molto importanti.

Calciomercato Napoli: Manna fa un annuncio sugli acquisti

Dopo un grande mercato estivo e il premio di miglior direttore sportivo di questa stagione, ha voglia di continuare ad essere protagonista Giovanni Manna che vuole creare un Napoli sempre più forte nei prossimi anni. Il giovane ds ha voglia di provare ad essere sempre più protagonista in questo progetto per il futuro.

Ma ci sarà Conte in panchina al Napoli? Al momento gli indizi vanno verso questa direzione perché anche le parole di Manna sono chiare e si parla di un grande Napoli per il futuro con degli acquisti importanti che arriveranno la prossima estate. Il club già è a lavoro per provare a mettere in piedi una squadra davvero forte.

In questo momento ci sono state delle dichiarazioni di Manna a Dazn che ha raccontato quello che è il piano del Napoli che guarda avanti con grande fiducia e con la volontà di portare nuovi acquisti di grandissimo livello. Manna con una battuta ha svelato che segue tanto la Premier League e che è il miglior campionato al mondo dove ci sono i migliori giocatori e tanti di questi sono proprio nel suo mirino.