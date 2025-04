Juventus, è già finita: rescissione immediata, torna e riparte immeditamente

La Juventus è pronta a prendere una decisione forte già nelle prossime settimane: rescissione immediata e addio lampo

Obiettivo quarto posto. È chiara la situazione in casa Juventus dove, dopo aver fallito in Champions League e Coppa Italia, resta solo il campionato. La Serie A, il quarto posto che porterebbe introiti di un certo peso e soprattutto la partecipazione all’edizione 2025/26 della Champions League.

Da questo non trascurabile fattore dipenderà poi il calciomercato estivo della Vecchia Signora. Cristiano Giuntoli ha già in mano la situazione, con l’attacco come reparto da puntellare in maniera più urgente vista la sicura partenza di Dusan Vlahovic al termine dell’attuale stagione.

Allo stesso modo rimangono da sciogliere alcuni spinosi nodi, in questo caso riguardanti le prossime cessioni. La Juventus sembra pronta a prendere una decisione assolutamente drastica per un talento che – pronto a tornare a Torino – potrebbe addirittura ritrovarsi senza contratto.

Juve, ritorno e addio definitivo: contratto rescisso

Una situazione complicata, spiacevole, a cui la dirigenza bianconera porrà presto rimedio ed in maniera assai decisa. Si parla di Tiago Djalò, centrale ce la Juve ha ceduto in prestito al Porto la scorsa estate e che adesso pare destinato a cambiare nuovamente casacca.

Un prestito secco già terminato: la Juve sperava che col Porto potesse trovare spazio, consacrarsi per il talento che tutti – in passato – avevano intravisto, decidendo poi di portarlo a Torino. Ed invece non è andata così. 17 presenze con 2 gol coi ‘Dragoes’ e, adesso, un rapporto destinato ad interrompersi improvvisamente. Esonerato Vitor Bruno e accolto in panchina Martin Anselmi, il talento lusitano non ha praticamente più giocato: una bocciatura totale. Il 24 febbraio contro il Vitoria Guimaraes, poi nulla. Sparito totalmente dai radar.

Il comportamento del calciatore fuori dal campo non è stato perfetto, anzi. Il difensore in più occasioni si è intrattenuto a lungo in feste oltre gli orari consentiti, hanno portato alla rottura totale con il Porto che lo ha messo definitivamente fuori rosa. Secondo ‘Calciomercato.it‘ il presidente Villas-Boas lavora all’interruzione immediata del prestito, con la Juventus pronta ad accogliere il difensore e a prendere una decisione importante e definitiva a riguardo: due le soluzioni.

La cessione, magari con la possibilità di inserirlo in qualche scambio, visto che il suo contratto con la Vecchia Signora scadrà il 30 giugno 2026. O, la più drastica, rescissione immediata. Nelle mani dei vertici bianconeri la patata bollente, con Tiago Djalò che non conosce il suo futuro. Un futuro, inevitabilmente, lontano dalla Torino bianconera.