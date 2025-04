Leoni come Cannavaro: firma subito in Serie A, l’annuncio

Giovanni Leoni del Parma è senza ombra di dubbio una delle sorprese più piacevoli di questa stagione di Serie A.

Nonostante sia giovanissimo, il difensore ducale ha dimostrato di avere stoffa da vendere, offrendo prestazioni di livello che gli hanno permesso di non sfigurare contro attaccanti importanti ed esperti come Dusan Vlahovic ad esempio, giusto per fare un esempio. Il rendimento del classe 2006 non è passato inosservato alle migliori squadre di Serie A, pronte a darsi battaglia nel prossimo calciomercato estivo per ingaggiare quello che a detta di molti è considerato il futuro della Nazionale. Tra tutte, però, una in particolare sembra abbia messo la freccia per Leoni.

Leoni oro di Parma: giocherà in una big

13 apparizioni ed una rete, fino a questo momento, alla prima stagione in Serie A. Nonostante stiamo parlando di un class 2006, quindi appena diciottenne, Giovanni Leoni ha dimostrato di avere qualità e carattere da vendere, trasformando la sua età in un semplice numero, nulla di più.

In campo il difensore del Parma è infatti un gigante, al punto che difficilmente ha sfigurato contro attaccanti importanti, e Dusan Vlahovic può confermare. Il classe 2006 è il futuro, non solo della Nazionale italiana ma proprio del calcio italiano in generale, anche perché in molti lo definiscono un predestinato. Ovviamente tra il dire e il fare c’è differenza, Leoni deve ancora dimostrare tanto, ma su di lui si sarebbero cominciate a muovere già diverse squadre.

Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore del Parma sarebbe finito nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un centrale giovane, ma soprattutto italiano, che possa dare un tocco di novità e giovinezza al reparto arretrato di Simone Inzaghi. C’è però da battere l’agguerrita concorrenza delle rivali, tra le quali Napoli, Roma ma soprattutto Milan, che in caso di cessione di uno tra Tomori e Thiaw potrebbe seriamente pensarci.

Futuro Leoni: arriva l’annuncio di Cherubini

Di questo passo Giovanni Leoni sarà uno dei profili più chiacchierati della prossima estate di calciomercato. Il talento del Parma sarebbe finito nel mirino delle più grandi squadre italiane e non, ma al momento nessuna di queste si sarebbe ancora fatta avanti per il classe 2006.

A confermarlo l’amministratore delegato dei ducali Federico Cherubini che, intervenuto ai microfoni di DAZN pre partita di Lazio-Parma, ha riferito come non sarebbe stato ancora contattato da nessuno per Giovanni Leoni, anche se l’impressione è che si possa trattare di una mera questione di tempo, anche perché le squadre che si sarebbero interessate al difensore ducale sarebbero alle prese con un finale di stagione intenso che non permetterebbe loro di pensare al calciomercato.