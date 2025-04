La Juventus paga la clausola e se ne libera il 1 luglio: svolta improvvisa

La Juventus ha perso la pazienza: i bianconeri non lo vogliono più alla Continassa, clausola pagata e addio improvviso

Nonostante la Juventus sia ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che si era fissato la società ad inizio stagione, l’anno non può certo dirsi positivo per i bianconeri.

Rispetto alla passata stagione, inoltre, la Vecchia Signora non porterà a casa alcun trofeo dopo essere stato eliminata sia in Coppa Italia che in Supercoppa ed i tifosi non possono masticare amaro per come sono andate le cose. Con l’arrivo di Thiago Motta si pensava che la Juventus avrebbe finalmente svoltato dopo tre anni monotoni con Allegri alla guida ed invece tutto è peggiorato in maniera clamorosa.

L’allenatore italo-brasiliano ha pagato per tutti venendo esonerato ed ora c’è una nuova rivoluzione all’orizzonte che non dovrebbe interessare solo il gruppo squadra. La società bianconera ha messo sotto esame l’intera area sportiva e a fine stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, a dover dire addio potrebbe essere Cristiano Giuntoli.

Alla Continassa non si è per niente soddisfatti del lavoro dell’attuale ds bianconero e, secondo quanto rivelato da Marcello Chirico, la Juventus sarebbe pronta a pagare una clausola speciale presente nel suo contratto per mandarlo via subito.

Juventus stufa di Giuntoli: il ds via con la clausola

Il lavoro di Cristiano Giuntoli alla Juventus è stato fortemente negativo, soprattutto se si guarda ai movimenti in entrata. Tanti giocatori arrivati nelle ultime due sessioni di mercato hanno deluso le aspettative dei tifosi e la dirigenza bianconero è intenzionata ora a far fuori il proprio ds a fine anno. Stando a quanto rivelato da Marcello Chirico, pur di liberarsi di Giuntoli in anticipo, la Juventus sarebbe addirittura pronta ad esercitare una clausola speciale presente nel suo contratto.

L’ex ds del Napoli ha firmato con la Juventus un contratto che lo ha legato ai bianconeri per cinque anni, ma Chirico ha spiegato come all’interno sia presente una clausola che permette alla Vecchia Signora di separarsi da Giuntoli al terzo anno di mandato qualora non fosse soddisfatta del suo lavoro. Il noto giornalista di fede bianconera ha poi fatto sapere come la Juventus abbia già individuato il sostituto di Giuntoli che è già presente nello staff societario, vale a dire Giorgio Chiellini.

Nelle intenzioni della Juventus – ha spiegato Chirico – Chiellini dovrebbe ricoprire il ruolo di ds il prossimo anno, svolgendo tale incarico in sinergia con Antonio Conte che potrebbe prendere il posto di Tudor in panchina. Insomma, in estate a Torino è attesa una nuova rivoluzione, forse ancora più importante di quella effettuata lo scorso anno.