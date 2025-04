Terremoto alla Juve: se ne vanno tutti senza Champions

Il calciomercato bianconero potrebbe essere influenzato dalla mancata qualificazione alla Champions League: scenario horror dalla Spagna

Dopo il tracollo con il Parma la Juventus si è ripresa subito, battendo 2-0 il Monza e tornando in piena corsa per il quarto posto. D’altronde non resta molto per cui lottare in questo finale di stagione se non la qualificazione alla prossima Champions League.

L’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor in panchina è accaduto proprio in funzione dello sprint finale che potrebbe regalare l’accesso alla massima competizione europea. Senza, infatti, sarà complicato investire in sede di calciomercato come fatto recentemente.

Non è un mistero, lo si sa da tempo, che la Juventus sia destinata a cambiare molto da qui ai prossimi mesi. In tal senso, però, il rischio è quello di partire dai potenziali addii. E lo scenario che sta prospettandosi rischia di mettere in ansia il popolo bianconero.

Juve, che smacco: tre big via senza Champions League

Il sito spagnolo ‘Fichajes.net’ ha sottolineato, nelle scorse ore, quella che potrebbe essere la necessità primaria della Juventus in sede di calciomercato. Se i bianconeri dovessero fallire nella corsa al quarto posto e alla conseguente qualificazione alla Champions League 2025/26, finirebbero per mettere sul mercato diversi profili di un certo peso per fare cassa.

Una notizia che di certo non farebbe felici i tifosi. Il primo a fare le valigie – ma questa è tutto fuorché una novità – sarebbe Dusan Vlahovic. La punta serba, classe 2000, è in scadenza tra un anno e non vi è più alcun margine per pensare al rinnovo di contratto. Il rendimento altalenante e gli altissimi costi lato ingaggio (Vlahovic ad oggi guadagna 12 milioni netti a stagione) spingerebbero Giuntoli a cercare subito una nuova sistemazione per il 25enne di Belgrado.

Il secondo nome che rischia di finire sul mercato è quello di Kenan Yildiz, tra le sorprese più gradite dell’attuale stagione. Il nazionale turco ha mostrato fino a questo momento una grande qualità davanti, con 46 presenze, 8 reti e 5 assist in questa comunque travagliata stagione con la maglia della Juve. I top club europei per lui, alla finestra, non mancano di certo. E non è da escludere che possa arrivare sul tavolo di Cristiano Giuntoli una proposta difficile da rifiutare.

In ultima battuta occhio ad Andrea Cambiaso che già lo scorso gennaio era stato corteggiato dal Manchester City. Piaceva – e piace tanto ancora oggi – a Pep Guardiola anche se sarebbero diverse le possibilità per la cessione del laterale ex Genoa e Bologna, valutato intorno ai 60 milioni. Staremo dunque a vedere: senza Champions League la Juventus rischia un grosso ridimensionamento.