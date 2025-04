Barcellona-Inter è già iniziata: Marotta gli ruba il difensore a parametro zero

Il presidente nerazzurro scende in campo in prima persona in occasione di Barecellona-Inter, sfida lanciata anche sul mercato: affare a parametro zero scippato ai catalani

Come nel 2010, anno del Triplete, l’Inter affronterà una doppia semifinale di Champions contro il Barcellona. Questa volta, in maniera differente rispetto ad allora, andata in Catalogna e ritorno a San Siro. Il problema principale, per i nerazzurri, è affrontare questa sfida, però, in un clima diverso rispetto a quello di appena due settimane fa.

Si respirava un entusiasmo palpabile, tra i campioni d’Italia in carica, per aver eliminato il Bayern ai quarti e la corsa a tutti e tre gli obiettivi appariva possibile e toccabile concretamente con mano. Adesso, però, tre partite dopo, molto è cambiato. L’Inter è fuori dalla Coppa Italia e ha perso due gare anche in campionato, con una prospettiva del tutto ribaltata rispetto a prima: dal +3 al -3 nei confronti del Napoli. In queste tre partite, in più, l’Inter non ha segnato ed è apparsa lontanissima dalle sue migliori versioni.

Di fronte, c’è invece un Barcellona appena vincitore della Coppa del Re e che appare in piena forma, con un talento offensivo difficile da arginare, al netto dell’infortunio di Lewandowski. Ma l’Inter ha l’obbligo di provarci, tentando di fare quadrato e ritrovarsi, riproponendo l’efficacia e la qualità messe in mostra sempre quest’anno in Europa. Il duello con il Barça poi si tinge anche di mercato, con i nerazzurri che provano il blitz a parametro zero.

Barcellona-Inter, i nerazzurri piazzano il controsorpasso per Tah

Una grande specialità di Marotta, questa, come sappiamo, con diversi grandi affari realizzati nel corso degli anni. Avanti tutta, adesso, nuovamente per Jonathan Tah, che di recente sembrava sparito dai radar.

Il difensore tedesco ha confermato che lascerà il Bayer Leverkusen andando in scadenza di contratto. Il Barcellona sembrava nettamente in vantaggio per accaparrarselo, ma l’Inter, per avere a disposizione un giocatore simile, non intende lasciare nulla di intentato. Marotta prova a rilanciare una nuova offerta di ingaggio più elevata, compiendo uno sforzo importante, per rinnovare una linea difensiva che potrebbe dover fare a meno di Acerbi e De Vrij. Di fronte al nuovo forcing dei nerazzurri, il Barcellona potrebbe tirarsi indietro, non essendo interessato a partecipare a un’asta. Nel confronto diretto, sarebbe un primo, importante risultato.