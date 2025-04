L’Inter lo scippa al Barcellona: l’occasione è irrinunciabile

L’Inter può beffare il Barcellona nella corsa al giocatore: per i nerazzurri è davvero un’occasione d’oro, Marotta si è già mosso.

Barcellona e Inter sono pronte a sfidarsi in terra catalana per l’andata della semifinale di Champions League. Mentalmente sono i blaugrana ad arrivare meglio a questa sfida: la truppa di Flick è prima in Liga e ha appena messo in bacheca la Coppa del Re battendo in finale gli acerrimi rivali del Real Madrid. L’Inter, al contrario, è finita ko in semifinale di Coppa Italia contro il Milan e dopo la sconfitta in casa con la Roma in campionato è anche scivolata a -3 dal Napoli di Conte.

In attesa di capire come finirà la super sfida del Lluis Companys pare che i due club saranno chiamati a sfidarsi anche per questioni di mercato. Sia l’Inter che il Barcellona sono infatti molto interessate a un giocatore che si libererà a zero il prossimo giugno. Stiamo parlando di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen che ha già fatto sapere di non voler rinnovare il suo contratto con le ‘Aspirine’.

Tah lascerà quindi Leverkusen dopo nove stagioni: la scorsa è stata senza dubbio quella più soddisfacente, data la conquista della Bundesliga e della Coppa di Germania. In estate il difensore tedesco sarà libero di cercarsi una nuova squadra: il club più interessato è proprio il Barcellona, che da tempo si è mosso per cercare di portare il 29enne di Amburgo alla corte di Flick. Tuttavia l’inserimento dell’Inter può far saltare i piani al club del presidente Laporta.

L’Inter lo scippa al Barcellona: arriva a parametro zero

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, i nerazzurri hanno cominciato a muoversi sul mercato, consapevoli della necessità di rafforzare la propria difesa per rimanere competitivi in Europa. Stefan De Vrij e Francesco Acerbi potrebbero restare ancora un anno ma la dirigenza nerazzurra sta comunque lavorando per trovare nuovi giocatori per mantenere sempre molto alta l’asticella.

In cima al taccuino di Marotta e Ausilio è finito proprio Jonathan Tah. Il difensore del Bayer Leverkusen ha tutti i requisiti che sta cercando l’Inter: esperienza internazionale, ottime qualità difensive e, soprattutto, la possibilità di arrivare a parametro zero, fattore fondamentale in un mercato in cui i prezzi dei difensori sono alle stelle.

Tra i corridoi di Viale della Liberazione circolano anche altri nomi, tra cui Mario Gila, Beukema e Lucumí, ma nessuno di questi offre al momento le garanzie di rendimento immediato che invece può dare il nazionale tedesco. L’Inter spera di trovare subito l’accordo con il giocatore per beffare il Barcellona e assicurare a Simone Inzaghi un rinforzo di grande spessore per la difesa.