Affare super tra Juve e Napoli, cambia maglia per circa 35 milioni

Juventus e Napoli al tavolo delle trattative: un grande affare all’orizzonte, può salutare con un’offerta da 35 milioni

Stanno vivendo una stagione diversa dal solito. Il Napoli in piena lotta per lo Scudetto, prima in campionato col desiderio di conquistare il quarto tricolore della sua storia. La Juve, d’altro canto, si gioca comunque parecchio.

Il quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League risulterà decisivo per il club torinese, a maggior ragione in ottica calciomercato. Cristiano Giuntoli, in tal senso, potrebbe ritrovarsi incredibilmente a trattare con la sua ex società.

E così, dopo anni dalle ultime operazioni portate avanti, adesso bianconeri e azzurri potrebbero tornare a discutere di un nome in particolare. Aurelio De Laurentiis, patron degli azzurri, lo vuole a tutti i costi: lo scippo è dietro l’angolo.

Dalla Juve al Napoli: lo vuole De Laurentiis

‘Diregiovani.it’ nelle scorse ore ha lanciato un’indiscrezione riguardante il potenziale scenario futuro in ottica calciomercato. Juventus e Napoli protagoniste, con il club partenopeo che potrebbe mettere a segno uno scippo a dir poco clamoroso alla Vecchia Signora: si parla di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, si sa, non rientra più nei piani bianconeri. Dopo mesi nei quali Giuntoli ha fatto di tutto per trovare la quadra con l’entourage del 25enne di Belgrado, l’opzione rinnovo è definitivamente sfumata. Vlahovic rimane in scadenza il 30 giugno 2026 e il suo addio alla Torino bianconera avverrà, chiaramente, con dodici mesi d’anticipo. La Juventus, infatti, non ha la minima intenzione di scendere a compromessi e rischiare di perdere la punta serba a parametro zero tra poco più di un anno. Ecco perché in maniera clamorosa, all’orizzonte, potrebbe aprirsi la pista Napoli. Ma andiamo con ordine.

In casa partenopea, che si vinca o si perda lo Scudetto, resta in bilico il futuro di Antonio Conte. L’ex Commissario tecnico, accostato pure alla Juventus per il post Tudor, sembra non vivere più un rapporto così idilliaco col presidente De Laurentiis. Se Conte dovesse lasciare Napoli dopo un anno, a fare la stessa fine sarebbe il suo pupillo, Romelu Lukaku.

Gli azzurri a quel punto, al di là della scelta di un nuovo tecnico, dovrebbero pure correre ai ripari nella ricerca di un numero 9 di altissimo livelli. Vlahovic a De Laurentiis è sempre piaciuto: per età e numeri sarebbe l’acquisto perfetto. Il nodo principale rimarrebbe l’ingaggio, visto che ad oggi l’ex Fiorentina guadagna ben 12 milioni di euro netti a stagione. Davvero troppi.

Sulla questione cartellino, invece, vi è quasi un implicito via libera della dirigenza bianconera. Perché la Juventus potrebbe optare per l’addio di Vlahovic per circa 35 milioni di euro: un vero affare. Fino a questo momento Vlahovic ha collezionato 38 presenze con 14 gol e 5 assist tra campionato e coppe.