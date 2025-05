Supercoppa italiana, quando e dove si gioca: ribaltone totale

Ribaltone totale riguardo data e località dove si disputerà la Supercoppa Italiana del prossimo anno: cambia davvero tutto

Al termine dell’attuale stagione manca ormai pochissimo e la Lega Serie A sta già lavorando per mettere le basi in vista del prossimo anno che ci porterà dritti ai Mondiali Nordamericani dove si spera possa prendervi parte anche la nostra Nazionale.

La prossima, invece, sarà un’estate diversa dalle solite visto che da giugno a luglio si giocherà il primo Mondiale per Club a 32 squadre che vedrà impegnate Inter e Juventus. Anche in virtù di ciò, per permettere di programmare al meglio la prossima stagione, la Lega Serie A vuole affrettare i tempi e come comunicato dal presidente Ezio Simonelli a margine dell’ultima assemblea di Lega, il calendario della Serie 2025-2026 verrà compilato il prossimo 6 giugno.

Una novità clamorosa rispetto alle passate stagioni, visto che il sorteggio del calendario della massima serie di calcio italiano è stato quasi sempre rivelato a luglio. Stavolta, invece, la Serie A, proprio come accade in Premier League, svelerà molto prima il calendario per anticipare i tempi, obiettivo prioritario della Lega.

Tuttavia, resta ancora l’indecisione più totale riguardo la prossima edizione della Supercoppa Italiana che dovrebbe disputarsi ancora in Arabia Saudita. Il condizionale è d’obbligo in questo caso poiché i sauditi ancora non hanno dato una risposta definitiva e ciò aumentare l’incertezza riguardo luogo e data della prossima Supercoppa.

Supercoppa Italiana, che caos: ecco dove potrebbe giocarsi

Negli ultimi anni e come accaduto anche in questa stagione, la Supercoppa Italiana si è svolta in Arabia Saudita con discreti risultati nel format final four. Un format confermato anche per l’edizione del prossimo anno che vedrà impegnate Inter, Napoli, Milan e Bologna, ma al momento si disconoscono luogo e data della disputa di tale competizione.

Da contratto, la Supercoppa Italiana dovrebbe disputarsi per l’ultima volta in Arabia Saudita, ma stando alle ultime indiscrezioni i sauditi non sarebbero felici dell’assenza di una squadra come la Juventus e della presenza del Bologna. Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha fatto sapere, invece, come secondo lui l’attuale quartetto di squadre sia più che appetibile per l’Arabia Saudita e che si aspetta presto una risposta dei sauditi prima di prendere una decisione defintiiva.

Qualora saltasse l’opzione araba, comunque, Simonelli ha dichiarato come sul tavolo siano già al vaglio delle alternative, pur non rivelando quali queste siano. Tuttavia, è possibile che la Supercoppa Italiana possa essere disputata negli Stati Uniti, proprio come il Mondiale per Club della prossima estate ed il Mondiale del 2026.

Spesso, la Lega Serie A ha aperto alla possibilità di giocare alcune partite di Serie A negli States e lo svolgimento della Supercoppa su suolo americano potrebbe essere un ottimo esperimento per tastare il terreno. Resta valida anche l’opzione interna con le due semifinali e la finalissima che potrebbero giocarsi a Roma.